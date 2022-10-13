McDonald's не злякали ракети: ще 5 ресторанів відкрили у Києві

Мережа закладів швидкого харчування McDonald's відновила роботу ще п’яти ресторанів у Києві. Про це повідомила пресслужба компанії.

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"Четвер - ідеальний день для підкріплення соковитим Біг Тейсті. Тим паче, зробити це можна ще у п’яти київських МакДональдз", - йдеться в повідомленні.

Заклади відкрили за адресами:

просп. Степана Бандери, 12-а (станція метро "Почайна");

вул. Оноре де Бальзака, 2-а (ТРЦ "Глобал");



вул. Миколайчука,16;



пл. Героїв Бреста, 5;



вул. Архітектора Вербицького, 1 (ТРЦ "New Way").



Нагадаємо, що 10 жовтня, Київ та низка українських міст зазнала масованого ракетного обстрілу РФ. У Києві понад 70 об'єктів пошкоджені внаслідок обстрілів, серед яких, у тому числі, 6 закладів освіти. Пресслужба McDonald's повідомляла, що 10 жовтня ресторани в Україні працювати не будуть.

McDonald’s з 20 вересня відновив роботу перших трьох закладів у лівобережній частині Києві, але лише на доставку замовлень, а з 27 вересня в такому ж форматі запрацювали ще сім ресторанів, зокрема вже й на правому березі.

Згодом McDonald’s у Києві запрацював не лише на доставку, а вже й відкрив для відвідувачів свої зали.

Було вирішено, що ресторани працюватимуть з 9:00 до 21:00 (або згідно з графіком роботи ТРЦ, якщо заклад знаходиться всередині) та закриватимуться під час повітряної тривоги, щоб працівники та відвідувачі могли перейти у найближче укриття. При цьому команда оперативно видаватиме уже оплачені замовлення, поки зупиняє виробничі процеси та вимикатиме обладнання перед закриттям.