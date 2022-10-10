McDonald's в Україні 10 жовтня не працюватиме

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's 10 жовтня не працюватиме в Україні, про що компанія повідомила в Instagram.

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"Любі відвідувачі, сьогодні наші заклади не працюють. Бережіть себе", — йдеться в повідомлені компанії.

Ймовірною причиною тимчасового закриття є ракетні удари, яких зазнала низка регіонів України та Київ.

Нагадаємо, що з 20 вересня McDonald’s відновив роботу перших трьох закладів у лівобережній частині Києві, але лише на доставку замовлень, а з 27 вересня в такому ж форматі запрацювали ще сім ресторанів, зокрема вже й на правому березі.

Згодом McDonald’s у Києві запрацював не лише на доставку, а вже й відкрила для відвідувачів свої зали.

Було вирішено, що ресторани працюватимуть з 9:00 до 21:00 (або згідно з графіком роботи ТРЦ, якщо заклад знаходиться всередині) та закриватимуться під час повітряної тривоги, щоб працівники та відвідувачі могли перейти у найближче укриття. При цьому команда оперативно видаватиме уже оплачені замовлення, поки зупиняє виробничі процеси та вимикатиме обладнання перед закриттям.