McDonald's в Украине 10 октября не будет работать

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's 10 октября не будет работать в Украине, о чем компания сообщила в Instagram.

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"Любимые посетители, сегодня наши заведения не работают. Берегите себя", - говорится в сообщении компании.

Вероятной причиной временного закрытия являются ракетные удары, которым подвергся ряд регионов Украины и Киев.

Напомним, что с 20 сентября McDonald's возобновил работу первых трех заведений в левобережной части Киева, но только на доставку заказов, а с 27 сентября в таком же формате заработали еще семь ресторанов, в том числе уже и на правом берегу.

Впоследствии McDonald's в Киеве заработал не только на доставку, но и открыл для посетителей свои залы.

Было решено, что рестораны будут работать с 9:00 до 21:00 (или по графику работы ТРЦ, если заведение находится внутри) и будут закрываться во время воздушной тревоги, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие. При этом команда будет оперативно выдавать уже оплаченные заказы, пока останавливает производственные процессы и выключит оборудование перед закрытием.