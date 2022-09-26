McDonald’s поширює доставку на правий берег Києва

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s вирішила з 27 вересня відкрити ще сім ресторанів у Києві, зокрема на правому березі. Вони поки що будуть працювати лише на доставку. Про це повідомило видання The Village.

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Тепер зробити замовлення можна буде в п'ятьох ресторанах на лівому березі та в п'ятьох на правому:

проспект Гагаріна, 2-А (Дарницька площа, працював на доставку з 20 вересня);

проспект Бажана, 3-Б (метро "Харківська", працював на доставку з 20 вересня);

вулиця Гришка, 7 (метро "Позняки", працював на доставку з 20 вересня);

вулиця Теодора Драйзера, 4 (Троєщина);

вулиця Вишгородська, 33-А (Виноградар);

вулиця Велика Васильківська, 22 (метро "Площа Льва Толстого");

проспект Броварський, 27 (метро "Дарниця");

проспект Академіка Палладіна, 7-А (метро "Академмістечко");

проспект Леся Курбаса, 19-А (Борщагівка);

проспект Оболонський, 26-А (метро "Мінська").

Нагадаємо, ще в серпні Український офіс McDonald’s заявив, що поетапно відновить роботу деяких ресторанів у Києві та на заході України.

20 вересня відкрилися перші три ресторани McDonald’s в Києві, але лише на лівому березі. Доставка також була доступна лише поблизу закладів.

Ресторани працюватимуть з 9:00 до 21:00 (або згідно з графіком роботи ТРЦ, якщо заклад знаходиться всередині) та закриватимуться під час повітряної тривоги, щоб працівники та відвідувачі могли перейти у найближче укриття. При цьому команда оперативно видаватиме уже оплачені замовлення, поки зупиняє виробничі процеси та вимикатиме обладнання перед закриттям.