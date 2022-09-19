McDonald’s розпочинає поетапне відкриття ресторанів із запуску McDelivery

Вже завтра, 20 вересня, відкриються перші три ресторани McDonald’s в Києві. Спершу заклади працюватимуть тільки на доставку, а зали, експрес-вікна та МакДрайв відкриються у жовтні.

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Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Зазначається, що відновлення роботи закладів у Києві та на заході України відбуватиметься поетапно протягом двох місяців.

Першими запрацює McDelivery у трьох ресторанах Києва – на проспекті Бажана, 3в, на вул. Гришка, 7, та на проспекті Гагаріна, 2а.

Приблизно через тиждень відновлять роботу ще сім закладів у Києві, а згодом відкриватимуться решта ресторанів у столиці та в різних містах на заході країни.

"Спершу отримати замовлення можна буде тільки через послугу McDelivery, яку забезпечує партнер McDonald’s з доставки компанія Glovo. На початку жовтня ці ресторани відкриються для відвідувачів і можна буде скористатися послугою МакДрайв та експрес-вікнами. В інших містах також запуск закладів розпочнеться з доставки, а потім гості матимуть можливість самостійно завітати до ресторанів", - повідомили в McDonald’s.

В компанії підкреслили, що заново відкриті ресторани працюватимуть згідно з тими ж високими стандартами якості страв, чистоти і швидкості обслуговування, що й раніше.

Водночас для роботи в нових умовах McDonald’s впроваджує розширені процедури і протоколи заради безпеки працівників і клієнтів.

Ресторани працюватимуть з 9:00 до 21:00 (або згідно з графіком роботи ТРЦ, якщо заклад знаходиться всередині) та закриватимуться під час повітряної тривоги, щоб працівники та відвідувачі могли перейти у найближче укриття. При цьому команда оперативно видаватиме уже оплачені замовлення, поки зупиняє виробничі процеси та вимикатиме обладнання перед закриттям.

"Рішення щодо відкриття частини закладів McDonald’s прийняв після низки консультацій з українськими посадовцями, фахівцями з безпеки і постачальниками", - зазначають в компанії.

Зазначимо, компанія McDonald's закрила усі свої ресторани в Україні у день повномасштабного вторгнення РФ, 24 лютого. У травні американська корпорація продала свій російський бізнес, та повністю пішла з Росії.