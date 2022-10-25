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McDonald’s відновлює роботу в Тернополі та Борисполі і відкриває ще 5 закладів у Києві
25 жовтня знову відкрили двері для гостей McDonald’s у м. Тернопіль на вул. Гетьмана І.Мазепи, 30 та у м. Бориспіль на вул. Київський Шлях, 67. Також ще 5 закладів відкриваються у Києві – загалом відсьогодні у столиці працюватимуть вже 32 ресторани McDonald’s.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Зазначається, що задля зручності споживачів в закладах доступні всі способи замовлення: гості зможуть завітати в ресторани McDonald’s аби скуштувати улюблені страви залі ресторану, скористатися експрес-вікнами чи заїхати на МакДрайв.
Також страви McDonald’s можна буде замовити через послугу доставки, щоб уникнути скупчень чи черг при відкритті.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім того, продовжується відкриття закладів у м. Києві, де з 25 жовтня починають працювати ще п’ять закладів McDonald’s – на вул. Б. Хмельницького, 40/25, вул. Берковецькій, 6-д, просп. Правди, 47, вул. Миколи Лаврухіна, 4а та пл. Вокзальній, 2.
"Усі ресторани працюють за оновленими протоколами безпеки. Під час повітряної тривоги заклади закриватимуться, аби працівники і відвідувачі могли перейти у найближче укриття. Ресторан продовжить роботу орієнтовно через годину після скасування тривоги: цей час потрібен на включення і налаштування обладнання та для підготовки працівників до роботи", - зазначили в McDonald’s.
Якщо повітряна тривога буде скасована менш ніж за годину до закриття, то ресторан відкриється наступного дня.
Також ресторани не працюватимуть під час відключення електроенергії і продовжуватимуть роботу орієнтовно через годину після поновлення електропостачання.
Дізнатися про відкриття, графік роботи та перелік відкритих ресторанів можна з офіційних джерел інформації McDonald’s в Україні: на сайті та в мобільному застосунку McDonald’s (в AppStore та Google Play).
Нагадаємо, з 18 жовтня McDonald's відкрив декілька закладів для відвідувачів у Львові.