McDonald's возобновляет работу в Тернополе и Борисполе и открывает еще 5 заведений в Киеве

25 октября снова открыли двери для гостей McDonald's в Тернополе по ул. Гетьмана И.Мазепы, 30 и в Борисполе по ул. Киевский Путь, 67. Также еще 5 заведений открываются в Киеве – всего с сегодняшнего дня в столице будут работать уже 32 ресторана McDonald's.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что для удобства потребителей в заведениях доступны все способы заказа: гости смогут посетить рестораны McDonald's, чтобы отведать любимые блюда в зале ресторана, воспользоваться экспресс-окнами или заехать на МакДрайв.

Также блюда McDonald's можно будет заказать через услугу доставки во избежание скоплений или очередей при открытии.

Кроме того, продолжается открытие заведений в Киеве, где с 25 октября начинают работать еще пять заведений McDonald's – на ул. Б. Хмельницкого, 40/25, ул. Берковецкой, 6-д, просп. Правды, 47, ул. Николая Лаврухина, 4а и пл. Вокзальной, 2.

"Все рестораны работают по обновленным протоколам безопасности. Во время воздушной тревоги заведения будут закрываться, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие. Ресторан продолжит работу ориентировочно через час после отмены тревоги: это время нужно на включение и настройку оборудования и подготовки работников к работе ", - отметили в McDonald's.

Если воздушная тревога будет отменена менее чем за час до закрытия, ресторан откроется на следующий день.

Также рестораны не будут работать при отключении электроэнергии и будут продолжать работу ориентировочно через час после возобновления электроснабжения.

Узнать об открытии, графике работы и перечне открытых ресторанов можно из официальных источников информации McDonald's в Украине: на сайте и в мобильном приложении McDonald's (в AppStore и Google Play ).

Напомним, с 18 октября McDonald's открыл несколько заведений для посетителей во Львове.