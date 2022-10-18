McDonald's відновив роботу у Львові

Мережа ресторанів McDonald's розпочала поступове відновлення роботи в західних регіонах України. Так, з 18 жовтня декілька закладів відкриті для відвідувачів у Львові.

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Про це свідчить інформація на сайті мережі.

Чотири ресторани вже працюють за адресами:

проспект Шевченка, 7;

проспект Чорновола, 12;

проспект Свободи, 35;

вулиця Стрийська, 30-А (Пустомитівський район).

Судячи з інформації на сайті, ресторани відкрили свої зали для відвідувачів, а також працюють на доставку.

Нагадаємо, ще в серпні український офіс McDonald’s заявив, що поетапно відновить роботу деяких ресторанів у Києві та на заході України.

Ресторани працюватимуть з 9:00 до 21:00 (або згідно з графіком роботи ТРЦ, якщо заклад знаходиться всередині) та закриватимуться під час повітряної тривоги, щоб працівники та відвідувачі могли перейти у найближче укриття. При цьому команда оперативно видаватиме уже оплачені замовлення, поки зупиняє виробничі процеси та вимикатиме обладнання перед закриттям.

McDonald’s з 20 вересня відновив роботу перших трьох закладів у лівобережній частині Києва, але лише на доставку замовлень, а з 27 вересня в такому ж форматі запрацювали ще сім ресторанів, зокрема вже й на правому березі.

Згодом McDonald’s у Києві запрацював не лише на доставку, а вже й відкрив для відвідувачів свої зали.