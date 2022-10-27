McDonald's возобновил работу заведения на Бориспольской трассе и еще двух в самом Киеве

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's с 27 октября возобновила работу еще трех столичных заведений. Об этом говорится в сообщении компании Facebook.

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В частности, возобновлена работа McDonald's на улице Ивана Мазепы, 1, что возле станции метро "Арсенальная". Также открыто заведение на проспекте Степана Бандеры, 36-Б, рядом с ТРЦ Blockbuster.

Кроме того, заработал ресторан на Бориспольской трассе в селе Гора, расположенный неподалеку от поворота на международный аэропорт "Борисполь".

Напомним, что в самом Борисполе у McDonald's также есть ресторан на той же трассе, и он возобновил работу как раз накануне, равно как и заведение в Тернополе и еще пять объектов в Киеве.

Фастфуд-сеть начала постепенно возобновлять работу, приостановленную еще в конце февраля из-за полномасштабного российского вторжения в Украину, в конце сентября, начав именно с заведений столицы. Кроме этого, уже работают несколько ресторанов во Львове, а вот другие регионы присутствия McDonald's пока лишь ожидают возобновления их работы там.