В Украине с начала полномасштабной войны закрылось около 7 тысяч ресторанов и кафе – эксперт

С 24 февраля по начало сентября в Украине прекратили работу около 7 тысяч ресторанов и кафе, но открылось более 2 тысяч новых заведений. Об этом сообщила соучредитель Национальной ресторанной ассоциации Украины Ольга Насонова, передает "Интерфакс-Украина".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Точной статистики нет, ведь она сейчас просто не ведется, среди этих 7 тысяч - закрывшиеся заведения и те, о которых нет данных (на оккупированных территориях, в зонах обстрелов). Рынок уменьшился примерно на 25% по сравнению с февралем 2022 года. В некоторых областях падение рынка составило более 50% (Харьковская, Николаевская, Запорожская, Луганская области), В Киевской, Одесской, Днепропетровской областях - падение до 30%", - резюмировала Насонова.

Данные программы автоматизации общепита Poster

Тенденция перенесения бизнес активности в западные регионы Украины сохраняется и сейчас. Во Львове и области количество ресторанов и кафе выросло примерно на 30%, в Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской областях отмечен рост примерно на 20%.

Данные программы автоматизации общепита Poster

Новые рестораны в Киеве и в западных регионах начали открываться в июне. При этом Насонова уточнила, что речь идет об более активном развитии бизнеса в западных регионах, а не об интенсивной релокации ресторанов.

"На самом деле тех, кто по-настоящему переместился, т.е. тех, кто перевез оборудование, мебель и прочее, единицы. Чаще ресторан оказывался просто уничтоженным, или на оккупированной территории, и вывозить было нечего. Поэтому открывались новые рестораны", - сказала Насонова. .

В Украине также постепенно возобновляют работу сети ресторанов, в том числе международные. Так, в украинский офис McDonald's сообщил, что поэтапно возобновит работу некоторых ресторанов в Киеве и на западе Украины. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Также сеть заведений быстрого питания Hesburger возобновляет работу четырех из семи своих ресторанов в Украине.