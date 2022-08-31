С 1 сентября столичные рестораны будут работать максимум до 22:00

Соответствующее решение принял Совет обороны города Киева.

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Об этом сообщили в КГГА.

"С завтрашнего дня, с 1 сентября, заведения общественного питания должны закрываться не позже 22:00. Как известно, в 23:00 в столице начинает действовать комендантский час, который нужно соблюдать, чтобы не создавать конфликтные ситуации с правоохранителями и силами обороны и не подвергать опасности себя и других горожан. Город живет в условиях военного положения и расслабляться рано", – сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

В КГГА напомнили, что комендантский час в столице действует с 23:00 до 05:00. В настоящее время запрещено находиться на улице и других общественных местах, перемещаться транспортом без пропуска или пешком.

Также в комендантский час следует соблюдать режим светомаски. Выходить можно только во время воздушной тревоги, чтобы дойти до ближайшего укрытия, и иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Напомним, что фастфуд-сеть Hesburger возобновляет работу части ресторанов в Украине.