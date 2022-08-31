З 1 вересня столичні ресторани працюватимуть максимум до 22:00

Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва.

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Про це повідомили в КМДА.

"Від завтра, з 1 вересня, заклади громадського харчування мають закриватися не пізніше 22:00. Як відомо, о 23:00 в столиці починає діяти комендантська година, якої треба дотримуватися неухильно, аби не створювати конфліктні ситуації із правоохоронцями та силами оборони і не наражати на небезпеку себе та інших містян. Місто живе в умовах воєнного стану і розслаблятися зарано", – повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

У КМДА нагадали, що комендантська година у столиці діє від 23:00 до 05:00. У цей час заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, переміщатися транспортом без перепустки або пішки.

Також у комендантську годину слід дотримуватися режиму світломаскування. Виходити можна тільки під час повітряної тривоги, щоб дійти до найближчого укриття, та мати при собі документи, що посвідчують особу.

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