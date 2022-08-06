В июле расходы украинцев на продукты увеличились на 10%, а на лекарства на 15% - ПриватБанк

Количество оплат покупок картами в торговой сети возросло в июле по сравнению с июнем на 5,9% до 199 миллионов. Об этом свидетельствуют данные статистики расчетов банковскими картами в сети POS-терминалов ПриватБанка, сообщает пресс-служба крупнейшего украинского финучреждения.

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Объемы же оплаченных безналично товаров за месяц увеличились на 7,7% до 48,4 миллиарда гривен. В частности, активное развитие безналичной сети дало рост объемов оплат картами у предприятий малого бизнеса - на 10,8% до 27,1 миллиарда гривен.

"То, что в июле украинцы на 10 миллионов покупок больше оплатили банковскими карточками, это результат стабильной работы сети эквайринга банка. Главное, что малый бизнес продолжает возобновлять свою работу – 56% всего оборота безналичных оплат в сети банка – это небольшие магазины по всей стране, доля оборота в которых ежемесячно увеличивается", - отметил руководитель дирекции обслуживания бизнес-клиентов ПриватБанка Евгений Заиграев.

В свою очередь, крупные национальные торговые сети получили безналичных оплат на 11,6% больше, чем в июне, а именно 21,3 миллиарда гривен. Всего же на сегодняшний день в сети банка работает 203 тысячи POS-терминалов, и за месяц их число увеличилось на 6,7 тысячи.

Относительно категорий расходов в банке отмечают, что в июле продолжили расти расходы украинцев на продовольствие. Так оплаты картами в продовольственных магазинах выросли на 9,7% до 24 миллиарда гривен. Таким образом, на покупку продуктов питания приходится почти половина, более 49%, безналичных расходов украинцев.

Однако более ощутимо за месяц выросли карточные расходы на кафе и рестораны (на 19% до 3,4 миллиарда гривен), лекарства (на 14,5% до 2,7 миллиарда), электронику и бытовую технику (на 16% до 3,2 миллиарда) и горючее (на 12,1% до 2,3 миллиарда гривен).

Напомним также, что недавно другой крупный банк обнаружил неутешительную тенденцию, но уже в отношении украинцев, бежавших от войны за границу.

Источник фото: ua.depositphotos.com