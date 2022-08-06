У липні витрати українців на харчі збільшилися на 10%, а на ліки на 15% - ПриватБанк

Кількість оплат покупок картками в торгівельній мережі зросла у липні порівняно з червнем на 5,9% до 199 мільйонів. Про це свідчать дані статистики розрахунків банківськими картками у мережі POS-терміналів ПриватБанку, повідомляє пресслужба найбільшої української фінустанови.

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Обсяги ж сплачених безготівково товарів за місяць збільшилися на 7,7% до 48,4 мільярда гривень. Зокрема, активний розвиток безготівкової мережі дав зростання обсягів оплат картками у підприємств малого бізнесу на 10,8% до 27,1 мільярдів гривень.

"Те, що у липні українці на 10 мільйонів покупок більше сплатили банківськими картками, це результат стабільної роботи мережі еквайрингу банку. Головне, що малий бізнес продовжує відновлювати свою роботу - 56% всього обороту безготівкових оплат в мережі банку - це невеликі магазини по всій країні, доля обороту в яких щомісяця збільшується", - зазначає керівник дирекції обслуговування бізнес-клієнтів ПриватБанку Євген Заіграєв.

В свою чергу, великі національні торгові мережі отримали безготівкових оплат на 11,6% більше, ніж у червні, а саме 21,3 мільярда гривень. Загалом на сьогодні в мережі банку працює 203 тисячі POS-терміналів, і за місяць їх побільшало на 6,7 тисячі.

Стосовно категорій витрат у банку зазначають, що в липні продовжили зростати витрати українців на харчі. Так оплати картками у продовольчих магазинах зросли на 9,7% до 24 мільярда гривень. Таким чином, на купівлю продуктів харчування припадає майже половина, понад 49%, безготівкових витрат українців.

Однак більш відчутно за місяць зросли карткові витрати на кафе та ресторани (на 19% до 3,4 мільярда гривень), ліки (на 14,5% до 2,7 мільярда), електроніку й побутову техніку (на 16% до 3,2 мільярда) та пальне (на 12,1% до 2,3 мільярда гривень).

Нагадаємо також, що нещодавно інший великий банк виявив невтішну тенденцію, але вже щодо українів, які втекли від війни за кордон.

Джерело фото: ua.depositphotos.com