Укорінення біженців: Альфа-Банк в червні вперше зафіксував зменшення витрат українців за кордоном

Зміни в тенденціях користування українцями банківськими картками поза Україною у останній місяць можуть свідчити про зміни в обставинах життя вимушених мігрантів за кордоном, зазначають в Альфа-Банку Україна.

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За його даними, найбільша кількість українців досі перебуває у Польщі та Німеччині, проте у червні спостерігалася певна міграція на захід: грошовий обсяг операцій з українськими картками у Польщі, Чехії, Румунії скоротився, а у Німеччині та Італії – зріс.

Незважаючи на те, що статистичні дані міжнародних організацій фіксували подальше збільшення кількості вимушених переселенців України за кордоном, у червні сумарні обсяги витрат за українськими картами скоротилися вперше від початку масової міграції у лютому.

"Найімовірніше, це пов’язано із частковим переносом споживання на місцеві джерела доходів (оплата праці, соціальні виплати), які нараховуються вже на платіжні карти країн перебування або надходять у готівкові формі", - зазначають в фінустанові.

Якщо у травні частка закордонних розрахунків із платіжними картками українського Альфа-Банку сягнула максимуму в 28%, то у червні цей показник вже скоротився до 26%.

"Це дуже важлива тенденція, яка найімовірніше свідчить про те, що українські мігранти "пускають фінансове коріння" у країнах перебування, і дедалі більша їхня частина може перетворитися із тимчасових на постійних", - вказують в банку.

При цьому останнім часом спостерігається зростання середнього чеку витрат українців в більшості країн, що може бути пов’язане з тим, що перехід на місцеві засоби платежу через працевлаштування та отримання допомоги відбувається передусім серед біженців із невеликими заощадженнями, які мали схильність до обмежених витрат.

Також дається взнаки й інфляція: так, частка видатків на пальне у розрахунках українськими картками через закордонні POS-термінали збільшилася з 6% у березні-квітні до 9% у червні.

Нагадаємо, що сам Альфа-Банк Україна в липні вирішив перейменуватися у Сенс Банк, аби не мати асоціації з російським Альфа-Банком та його акціонерами, яких Національний банк України усунув від управління українською "дочкою", призначивши керувати установою болгарського економіста Симеона Дянкова.

Джерело фото: ua.depositphotos.com