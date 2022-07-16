ЄС виділить 433 млн євро трьом країнам на підтримку українських біженців

Європейський Союз надасть Бельгії, Італії та Люксембургу 433,79 млн євро на компенсацію витрат, пов’язаних із забезпеченням українських біженців, та відновлення від пандемії коронавірусу.

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Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії.

"Бельгія, Італія та Люксембург отримають додатково 433,79 млн євро в рамках REACT-EU (Допомога у відновленні згуртованості та територій Європи — ред.) для підтримки людей, які тікають від російської агресії проти України, у сферах працевлаштування та охорони здоров’я", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 33,4 млн євро з Європейського соціального фонду (ESF) будуть спрямовані Бельгії на посилення організації, консультування та підтримки біженців із працевлаштування. Метою є інтеграція на ринку праці біженців з України та незахищених шукачів роботи, які її втратили або перебувають у нестабільних умовах зайнятості після пандемії Covid-19.

У Люксембурзі Фонд допомоги знедоленим отримає 390 тис. євро для доставки додаткової продовольчої допомоги людям, які її потребують. Це дозволить країні продовжувати реагувати не лише на поточні потреби домогосподарств у нестабільному становищі, але й на складніші виклики та нові вимоги, спричинені соціальними наслідками пандемії та продовольчої кризи.

В Італії 136 млн євро буде додано до операційної програми «Управління та інституційний потенціал», щоб допомогти зменшити тиск на систему охорони здоров’я країни, сприяти найму нових працівників у сфері охорони здоров’я та покрити витрати на додаткові години роботи 23,2 тис. лікарів та іншого медичного персоналу під час пандемії. Крім того, 264 млн євро будуть спрямовані на закупівлю доз вакцин проти Covid-19.

Загалом у рамках програми REACT-EU на 2021 рік уже було виділено 40 млрд євро на допомогу державам-членам, які приймають та інтегрують людей, які тікають від агресії РФ проти України.

Зазначимо, цього року Німеччина виділяє додатково 2,4 мільярди євро на покриття фінансових витрат для виплат українським біженцям.