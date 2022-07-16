Бизнес работает Бизнес работает
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Категория
Общество
Дата публикации

ЕС выделит 433 млн евро трем странам на поддержку украинских беженцев

ЕС выделит 433 млн евро трем странам на поддержку украинских беженцев

Европейский Союз предоставит Бельгии, Италии и Люксембургу 433,79 млн евро на компенсацию расходов, связанных с обеспечением украинских беженцев, и на восстановление от пандемии коронавируса.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

"Бельгия, Италия и Люксембург получат дополнительно 433,79 млн евро в рамках REACT-EU (Помощь в восстановлении сплоченности и территорий Европы) для поддержки бегущих от российской агрессии против Украины людей в сферах трудоустройства и здравоохранения ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 33,4 млн. евро из Европейского социального фонда (ESF) будут направлены Бельгии на усиление организации, консультирования и поддержки беженцев по трудоустройству. Целью является интеграция на рынке труда беженцев из Украины и незащищенных соискателей работы, потерявших ее или находящихся в нестабильных условиях занятости после пандемии Covid-19.

В Люксембурге Фонд помощи обездоленным получит 390 тыс. евро для доставки дополнительной продовольственной помощи нуждающимся людям. Это позволит стране продолжать реагировать не только на текущие потребности домохозяйств в нестабильном положении, но и на более сложные вызовы и новые требования, вызванные социальными последствиями пандемии и продовольственного кризиса.

В Италии 136 млн евро будет выделено социальной программе "Управление и институциональный потенциал", чтобы помочь снизить давление на систему здравоохранения страны, способствовать найму новых работников в сфере здравоохранения и покрыть затраты на дополнительные часы работы врачей и другого медицинского персонала во время пандемии. Кроме того, 264 млн. евро будут направлены на закупку доз вакцин против Covid-19.

В рамках программы REACT-EU на 2021 год уже было выделено 40 млрд евро в помощь государствам-членам, которые принимают и интегрируют людей, бегущих от агрессии РФ против Украины.

Отметим, в текущем году Германия выделяет дополнительно 2,4 миллиарда евро на покрытие финансовых расходов для выплат украинским беженцам.

Автор:
Светлана Манько