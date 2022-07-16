ЕС выделит 433 млн евро трем странам на поддержку украинских беженцев

Европейский Союз предоставит Бельгии, Италии и Люксембургу 433,79 млн евро на компенсацию расходов, связанных с обеспечением украинских беженцев, и на восстановление от пандемии коронавируса.

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Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

"Бельгия, Италия и Люксембург получат дополнительно 433,79 млн евро в рамках REACT-EU (Помощь в восстановлении сплоченности и территорий Европы) для поддержки бегущих от российской агрессии против Украины людей в сферах трудоустройства и здравоохранения ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 33,4 млн. евро из Европейского социального фонда (ESF) будут направлены Бельгии на усиление организации, консультирования и поддержки беженцев по трудоустройству. Целью является интеграция на рынке труда беженцев из Украины и незащищенных соискателей работы, потерявших ее или находящихся в нестабильных условиях занятости после пандемии Covid-19.

В Люксембурге Фонд помощи обездоленным получит 390 тыс. евро для доставки дополнительной продовольственной помощи нуждающимся людям. Это позволит стране продолжать реагировать не только на текущие потребности домохозяйств в нестабильном положении, но и на более сложные вызовы и новые требования, вызванные социальными последствиями пандемии и продовольственного кризиса.

В Италии 136 млн евро будет выделено социальной программе "Управление и институциональный потенциал", чтобы помочь снизить давление на систему здравоохранения страны, способствовать найму новых работников в сфере здравоохранения и покрыть затраты на дополнительные часы работы врачей и другого медицинского персонала во время пандемии. Кроме того, 264 млн. евро будут направлены на закупку доз вакцин против Covid-19.

В рамках программы REACT-EU на 2021 год уже было выделено 40 млрд евро в помощь государствам-членам, которые принимают и интегрируют людей, бегущих от агрессии РФ против Украины.

Отметим, в текущем году Германия выделяет дополнительно 2,4 миллиарда евро на покрытие финансовых расходов для выплат украинским беженцам.