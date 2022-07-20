Укоренение беженцев: Альфа-Банк в июне впервые зафиксировал уменьшение расходов украинцев за границей

Изменения в тенденциях пользования украинцами банковскими картами вне Украины в последний месяц могут свидетельствовать об изменениях в обстоятельствах жизни вынужденных мигрантов за рубежом, отмечают в Альфа-Банке Украина.

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По его данным, наибольшее количество украинцев до сих пор находится в Польше и Германии, однако в июне наблюдалась определенная миграция на запад: денежный объем сделок с украинскими карточками в Польше, Чехии и Румынии сократился, а в Германии и Италии – вырос.

Несмотря на то, что статистические данные международных организаций фиксировали дальнейшее увеличение количества вынужденных переселенцев Украины за границей, в июне суммарные объемы расходов по украинским картам сократились впервые с начала массовой миграции в феврале.

"Вероятнее всего, это связано с частичным переносом потребления на местные источники доходов (оплата труда, социальные выплаты), которые начисляются уже на платежные карты стран пребывания или поступают наличными", - отмечают в финучреждении.

Если в мае доля зарубежных расчетов с платежными картами украинского Альфа-Банка достигла максимума в 28%, то в июне этот показатель уже сократился до 26%.

"Это очень важная тенденция, вероятно, свидетельствующая о том, что украинские мигранты "пускают финансовые корни" в странах пребывания, и все большая их часть может превратиться из временных в постоянных", - указывают в банке.

При этом в последнее время наблюдается рост среднего чека расходов украинцев в большинстве стран, что может быть связано с тем, что переход на местные средства платежа в связи с трудоустройством и получением помощи происходит прежде всего среди беженцев с небольшими сбережениями, которые имели склонность к ограниченным расходам.

Также сказывается и инфляция: так, доля расходов на горючее в расчетах украинскими карточками через зарубежные POS-терминалы увеличилась с 6% в марте-апреле до 9% в июне.

Напомним, что сам Альфа-Банк Украина в июле решил переименоваться в Сенс Банк, чтобы не иметь ассоциации с российским Альфа-Банком и его акционерами, которых Национальный банк Украины отстранил от управления украинской "дочкой", назначив руководить учреждением болгарского экономиста Симеона Дянкова.

Источник фото: ua.depositphotos.com