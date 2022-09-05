В Україні з початку повномасштабної війни закрилося близько 7 тисяч ресторанів та кафе – експерт

С 24 лютого по початок вересня в України припинили роботу близько 7 тисяч ресторанів та кафе, але відкрилося понад 2 тис нових закладів. Про це повідомила співзасновник Національної ресторанної асоціації України Ольга Насонова, передає "Інтерфакс-Україна".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Точної статистики немає, адже вона зараз просто не ведеться, серед цих 7 тисяч - заклади, що закрилися, і ті, про які немає даних (на окупованих територіях, у зонах обстрілів). Ринок зменшився приблизно на 25% порівняно з лютим 2022 року. У деяких областях падіння ринку становило понад 50% (Харківська, Миколаївська, Запорізька, Луганська області), У Київській, Одеській, Дніпропетровській областях – падіння до 30%", — резюмувала Насонова.

Дані програми автоматизації закладів громадського харчування Poster

Тенденція перенесення бізнес активності в західні регіони України зберігається й зараз. У Львові та області кількість ресторанів та кафе зросла приблизно на 30%, у Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській областях відмічено зростання приблизно на 20%.

Дані програми автоматизації закладів громадського харчування Poster

Нові ресторани в Києві та західних регіонах почали відкриватися в червні. При цьому Насонова уточнила, що мова йде про активніший розвиток бізнесу в західних регіонах, а не про інтенсивну релокацію ресторанів.

"Насправді тих, хто по-справжньому перемістився, тобто тих, хто перевіз обладнання, меблі та інше, одиниці. Частіше ресторан виявлявся просто знищеним, або на окупованій території, і вивозити не було чого. Тому відкривалися нові ресторани", — сказала Насонова.

В Україні також поступово відновлюють роботу мережі ресторанів, тому числі і міжнародні. Так, український офіс McDonald’s повідомив, що поетапно відновить роботу деяких ресторанів у Києві та на заході України. Про це повідомила пресслужба компанії.

Також мережа закладів швидкого харчування Hesburger відновлює роботу чотирьох з семи своїх ресторанів в Україні