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В Україні з початку повномасштабної війни закрилося близько 7 тисяч ресторанів та кафе – експерт
С 24 лютого по початок вересня в України припинили роботу близько 7 тисяч ресторанів та кафе, але відкрилося понад 2 тис нових закладів. Про це повідомила співзасновник Національної ресторанної асоціації України Ольга Насонова, передає "Інтерфакс-Україна".
"Точної статистики немає, адже вона зараз просто не ведеться, серед цих 7 тисяч - заклади, що закрилися, і ті, про які немає даних (на окупованих територіях, у зонах обстрілів). Ринок зменшився приблизно на 25% порівняно з лютим 2022 року. У деяких областях падіння ринку становило понад 50% (Харківська, Миколаївська, Запорізька, Луганська області), У Київській, Одеській, Дніпропетровській областях – падіння до 30%", — резюмувала Насонова.
Тенденція перенесення бізнес активності в західні регіони України зберігається й зараз. У Львові та області кількість ресторанів та кафе зросла приблизно на 30%, у Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській областях відмічено зростання приблизно на 20%.
Нові ресторани в Києві та західних регіонах почали відкриватися в червні. При цьому Насонова уточнила, що мова йде про активніший розвиток бізнесу в західних регіонах, а не про інтенсивну релокацію ресторанів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Насправді тих, хто по-справжньому перемістився, тобто тих, хто перевіз обладнання, меблі та інше, одиниці. Частіше ресторан виявлявся просто знищеним, або на окупованій території, і вивозити не було чого. Тому відкривалися нові ресторани", — сказала Насонова.
В Україні також поступово відновлюють роботу мережі ресторанів, тому числі і міжнародні. Так, український офіс McDonald’s повідомив, що поетапно відновить роботу деяких ресторанів у Києві та на заході України. Про це повідомила пресслужба компанії.
Також мережа закладів швидкого харчування Hesburger відновлює роботу чотирьох з семи своїх ресторанів в Україні