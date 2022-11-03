В Україні відкрився перший за час війни новий McDonald’s

У Львові 3 листопада відкрився перший за час повномасштабного російського вторгнення до України новозбудований ресторан швидкого харчування McDonald’s. Розташований він на проспекті Червоної Калини, 60-Б, що на Сихові – найбільшому житловому масиві міста.

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Як повідомляють в компанії, заклад планувався до відкриття у березні, а в лютому вже був майже повністю готовий. Тож, з прийняттям рішення про поступове відновлення роботи в Україні, львівський ресторан додали до переліку закладів до відкриття.

Двоповерховий заклад розрахований на 235 людей і має 155 місць у залі та ще 80 на терасі. У залі працюють 7 терміналів самообслуговування, більшість із яких двосторонні.

Автомобілісти можуть придбати їжу на "МакДрайві" з двома лініями в’їзду, де уперше у Львові встановлені цифрові дисплеї для меню. Для організації послуги доставки McDelivery облаштована окрема кімната для кур’єрів.

Ресторан працює з 9:00 до 21:00 у всіх каналах продажу та дотримується розширених правил безпеки, впроваджених в мережі McDonald’s: заклад закривається під час повітряної тривоги і відновлює роботу через годину після її скасування. Також не працюватиме ресторан і під час відключення електроенергії.

Протягом наступних двох місяців "Макдональдз Юкрейн" планує відкриття ще двох закладів фастфуду, які були майже повністю добудовані і мали відкритися на початку року.

Зазначимо, що перед цим, 1 листопада, у Львові відновили роботу ще два заклади мережі на вулиці Володимира Великого, 24-А, та на вулиці Під Дубом, 7-Б. Таким чином, разом з ще чотирма ресторанами, що відновили роботу раніше, у Львові працюють вже сім McDonald’s.

Крім того, нагадаємо, що 3 листопада компанія відновила роботу двох закладів у Вінниці - у центрі та на житомасиві Вишенька. Напередодні також було відновлено роботу McDonald’s в Івано-Франківську, Броварах та Білій Церкві.