McDonald’s відновив роботу в Івано-Франківську, Броварах та Білій Церкві

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's 2 листопада відновила роботу в Івано-Франківську, Броварах та Білій Церкві.

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Про це свідчить інформація на сайті мережі.

В Івано-Франківську почав працювати заклад, розташований за адресою вул. Івана Миколайчука, 2. У Броварах за адресою вул. Київська, 239, та у Білій Церкві - вул. Леваневського, 53 К.

Нагадаємо, ще в серпні український офіс McDonald’s заявив, що поетапно відновить роботу деяких ресторанів у Києві та на заході України.

Ресторани працюватимуть з 9:00 до 21:00 (або згідно з графіком роботи ТРЦ, якщо заклад знаходиться всередині) та закриватимуться під час повітряної тривоги, щоб працівники та відвідувачі могли перейти у найближче укриття. При цьому команда оперативно видаватиме уже оплачені замовлення, поки зупиняє виробничі процеси та вимикатиме обладнання перед закриттям.