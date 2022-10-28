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McDonald’s відновив роботу в Житомирі
Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's 28 жовтня відновила роботу в Житомирі. Про це свідчить інформація на сайті компанії.
Почав працювати заклад, розташований за адресою вул. Київська, 77. Цей ресторан мережі розташований у торговому центрі "Глобал UA", відповідно працює за графіком ТЦ — до 21:00.
Нагадаємо, ще в серпні український офіс McDonald’s заявив, що поетапно відновить роботу деяких ресторанів у Києві та на заході України.
Ресторани працюватимуть з 9:00 до 21:00 (або згідно з графіком роботи ТРЦ, якщо заклад знаходиться всередині) та закриватимуться під час повітряної тривоги, щоб працівники та відвідувачі могли перейти у найближче укриття. При цьому команда оперативно видаватиме уже оплачені замовлення, поки зупиняє виробничі процеси та вимикатиме обладнання перед закриттям.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Компанія планувала відновити роботу в Києві та в деяких західних регіонах, відкриття McDonald’s в Житомирі спочатку не планувалося.
Зараз компанія поступово відкриває заклади, найбільше їх працює в столиці. Зокрема, з 27 жовтня мережа відновила роботу ще трьох столичних закладів. Зокрема, поновлено роботу McDonald's на вулиці Івана Мазепи, 1, що біля станції метро "Арсенальна". Також відкрито заклад на проспекті Степана Бандери, 36-Б, поруч з ТРЦ Blockbuster.