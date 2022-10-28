McDonald's возобновил работу в Житомире

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's 28 октября возобновила работу в Житомире. Об этом свидетельствует информация на сайте компании.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Начало работать заведение, расположенное по адресу ул. Киевская, 77. Этот ресторан сети расположен в торговом центре "Глобал UA", соответственно работает по графику ТЦ - до 21:00.

Напомним, еще в августе украинский офис McDonald's заявил, что поэтапно возобновит работу некоторых ресторанов в Киеве и на западе Украины.

Рестораны будут работать с 9:00 до 21:00 (или согласно графику работы ТРЦ, если заведение находится внутри) и будут закрываться во время воздушной тревоги, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие. При этом команда будет оперативно выдавать уже оплаченные заказы, пока останавливает производственные процессы и выключит оборудование перед закрытием.

Компания планировала возобновить работу в Киеве и в некоторых западных регионах, открытие McDonald's в Житомире изначально не планировалось.

Сейчас компания постепенно открывает заведения, больше всего их работает в столице. В частности, с 27 октября сеть возобновила работу еще трех столичных заведений. В частности, возобновлена работа McDonald's на улице Ивана Мазепы, 1, возле станции метро "Арсенальная". Также открыто заведение по проспекту Степана Бандеры, 36-Б, рядом с ТРЦ Blockbuster.