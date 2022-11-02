McDonald's возобновил работу в Ивано-Франковске, Броварах и Белой Церкви

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's 2 ноября возобновила работу в Ивано-Франковске, Броварах и Белой Церкви.

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Об этом свидетельствует информация на сайте сети.

В Ивано-Франковске начало работать заведение, расположенное по адресу ул. Ивана Миколайчука, 2. В Броварах по адресу ул. Киевская, 239 и в Белой Церкви - ул. Леваневского, 53

Напомним, еще в августе украинский офис McDonald's заявил, что поэтапно возобновит работу некоторых ресторанов в Киеве и на западе Украины.

Рестораны будут работать с 9:00 до 21:00 (или согласно графику работы ТРЦ, если заведение находится внутри) и будут закрываться во время воздушной тревоги, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие. При этом команда будет оперативно выдавать уже оплаченные заказы, пока останавливает производственные процессы и выключит оборудование перед закрытием.