McDonald's відновив роботу на Хрещатику в Києві та додав у меню новий бургер

Фастфуд-мережа McDonald's відновила роботу ще двої закладів у Києві. Як ідеться у повідомленні на Facebook-сторінці компанії, це ресторани на вулиці Хрещатик, 19-А та на Севастопольській площі.

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При цьому в коментарях користувачі традиційно незадоволені, що в їхньому місту McDonald's досі не працює. Особливо цікавить їх можливість поновлення роботи мережі в Чернігові, втім в компанії на це нічого не відповідають.

Стосовно ж Харкова, Дніпра та Одеси в McDonald's досі відповідають, що не можуть повідомити, коли там відновлять роботу їхні ресторани.

Зазначимо при цьому, що напередодні McDonald's додав у меню новий бургер - "Біг Чікен Чіз" із куриною котлетою та шматком розплавленого сиру, салатом і медово-гірчичним соусом у булочці з кунжутом. Ціна його становить 165 гривень.

Нагадаємо при цьому, що станція метро "Хрещатик", в одній будівлі з входом до якої розташовано популярний в столиці фастфуд-заклад, була закрита для пасажирів ще на початку війни з Росією наприкінці лютого і залишається такою досі, як і станція "Майдан Незалежності".