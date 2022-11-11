McDonald's возобновляет работу в Черкассах

11 ноября в Черкассах возобновляют работу оба заведения McDonald's – на улице Смелянской, 31 и Шевченко, 208/1.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что в ресторане по ул. Смелянской, 31 гости могут попробовать любимые блюда в зале ресторана, заехать на МакДрайв или заказать блюдо через доставку с партнерской компанией Glovo .

Ресторан на ул. Шевченко, 208/1 также готов встречать гостей в зале заведения.

График работы ресторанов – с 09:00 до 21:00.

Для работы в новых условиях McDonald's вводит расширенные процедуры и протоколы, действующие по всей сети заведений.

Заведения закрываются во время воздушной тревоги, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие. При этом команда оперативно выдает уже оплаченные заказы, пока останавливает производственные процессы и выключает оборудование перед закрытием.

Ресторан продолжает работу ориентировочно через час после отмены тревоги: это время требуется на включение и настройку оборудования и подготовки работников к работе.

Если воздушная тревога будет отменена менее чем за час до закрытия, ресторан откроется на следующий день.

Также рестораны не работают при отключении электроэнергии и будут продолжать работу ориентировочно через час после возобновления электроснабжения.

Узнать об открытии, графике работы и перечне открытых ресторанов можно из официальных источников информации McDonald's в Украине: на сайте и в мобильном приложении McDonald's (в AppStore и Google Play ).

Напомним, 4 ноября открылся McDonald's в Ровно.

3 ноября снова открылись McDonald's по просп. Юности, 43-я и на ул. Соборной, 51-а в Виннице.

Также McDonald's 2 ноября возобновил работу в Ивано-Франковске, Броварах и Белой Церкви.