McDonald's возобновил работу еще одного заведения в Киеве

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's возобновила работу заведения в Киеве возле станции метро Лукьяновская. Об этом компания сообщила в Facebook.

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"В пасмурные дни особенно хочется порадовать себя вкусными бургерами и золотистой Фри Так что зачем сдерживаться! Ждем всех в еще одном МакДональдзе возле ст.м. Лукьяновская, ул. Юрия Ильенко, 3", - сказано в сообщении.

Напомним, McDonald's с 27 октября возобновила работу еще трех столичных заведений.

В частности, возобновлена работа McDonald's на улице Ивана Мазепы, 1 возле станции метро "Арсенальная". Также открыто заведение по проспекту Степана Бандеры, 36-Б, рядом с ТРЦ Blockbuster. Кроме этого, заработал ресторан на Бориспольской трассе в селе Гора, расположенный неподалеку от поворота на международный аэропорт "Борисполь".

Фастфуд-сеть начала постепенно возобновлять работу, приостановленную еще в конце февраля из-за полномасштабного российского вторжения в Украину, в конце сентября, начав именно с заведений столицы. Кроме этого, уже работают несколько ресторанов во Львове, а вот другие регионы присутствия McDonald's пока ожидают возобновления их работы там.