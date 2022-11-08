McDonald's відновив роботу ще одного закладу в Києві

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's відновила роботу закладу в Києві біля станції метро Лук'янівська. Про це компанія повідомила на Facebook.

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"У похмурі дні особливо хочеться потішити себе смачними бургерами і золотистою Фрі Тож навіщо стримуватися! Чекаємо всіх у ще одному МакДональдз біля ст.м. Лук'янівська, вул. Юрія Іллєнка, 3", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, McDonald's з 27 жовтня відновила роботу ще трьох столичних закладів.

Зокрема, поновлено роботу McDonald's на вулиці Івана Мазепи, 1, що біля станції метро "Арсенальна". Також відкрито заклад на проспекті Степана Бандери, 36-Б, поруч з ТРЦ Blockbuster. Крім цього, запрацював ресторан на Бориспільській трасі в селі Гора, розташований неподалік повороту на міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Фастфуд-мережа почала поступово відновлювати роботу, призупинену ще в кінці лютого через повномасштабше російське вторгнення до України, в кінці вересня, розпочавши саме з закладів столиці. Крім цього, вже працюють декілька ресторанів у Львові, а от інші регіони присутності McDonald's поки лише чекають на поновлення їх роботи там.