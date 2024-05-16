Сервіс доставки їжі Bolt Food з’явився ще в одному місті України

Відтепер жителі Івано-Франківська зможуть замовляти смачну ресторанну їжу через додаток Bolt Food. На користувачів чекають приємні знижки до -30 % на меню (для перших трьох замовлень) та безкоштовна доставка. Зробити замовлення в додатку можна щодня з 10:00 до 22:00.

Про це повідомляє пресслужба Bolt.

У сучасному швидкоплинному світі технологічний прогрес змінив наше повсякденне життя, створивши культуру, в якій час є дорогоцінним товаром.

Зазначається, що Івано-Франківськ стане 11 містом на мапі України, жителі якого зможуть оцінити та спробувати переваги сервісу доставки їжі від Bolt.

Такі улюблені ресторани, як McDonald's, KFC, Pasage Gartenberg, та десятки інших закладів харчування уже з’явилися в додатку Bolt.

Щодня до сервісу підключаються нові ресторани й кафе, тому перелік закладів постійно розширюється.

Як скористатися сервісом

Щоб скористатися сервісом, потрібно завантажити додаток Bolt Food і виконати декілька простих дій:

обрати ресторан,

ознайомитися з меню та додати бажані позиції до кошика,

вибрати адресу доставки та спосіб оплати.

«Із запуском Bolt Food в Івано-Франківську ми пропонуємо мешканцям цього міста новий сервіс для зручного, доступного та якісного харчування. Ексклюзивні знижки на меню та доставку їжі підкреслюють наше прагнення покращити досвід замовлення улюблених страв через онлайн-додаток для наших користувачів, водночас підтримуючи місцеві ресторани», — говорить регіональний менеджер Bolt Food Іван Гринчук.

Нагадаємо, нещодавно мешканці Бучі, Ірпеня та Борисполя отримали доступ до послуги доставки їжі від Bolt Food. Тепер вони мають змогу замовляти страви з ресторанів прямо до дому. Замовлення приймаються через мобільний додаток щодня з 10:00 до 22:00.

Про Bolt

Bolt – це європейський додаток, послугами якого користуються понад 150 мільйонів клієнтів у більш ніж 45 країнах Європи та Африки (понад 500 міст). Компанія пропонує послуги виклику автомобілів, каршерінґу, прокату електросамокатів і електровелосипедів, а також доставку їжі та продуктів.

Bolt Food працює в Україні з 2020 року, забезпечуючи доставку готових страв і продуктів у десяти містах.

В Україні послуги Bolt доступні в Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Полтаві, Кривому Розі, Чернігові, Сумах, Білій Церкві, Вінниці, Хмельницькому, Житомирі, Кропивницькому, Черкасах, Миколаєві, Чернівцях, Кременчуці, Луцьку, Рівному, Тернополі, а також в Ужгороді, Івано-Франківську, Одесі, Мукачеві, Дрогобичі, Кам'янець-Подільському та Трускавці.