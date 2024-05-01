Сервіс оренди електросамокатів від Bolt запрацював ще у двох українських містах

Електросамокати Bolt з’явилися на вулицях ще двох українських міст – Житомир та Черкаси. Тепер мешканці та гості цих обласних центрів будуть забезпечені зручним, екологічним та доступним видом транспорту.

Про це повідомила пресслужба Bolt.

Зазначається, що поява сервісу оренди електросамокатів Bolt у Житомирі та Черкасах є кроком на шляху до задоволення зростаючих потреб у покращенні транспортної інфраструктури міст.

Завдяки простому процесу розблокування через мобільний додаток Bolt, користувачі можуть легко орендувати електросамокат. Потрібно лише завантажити додаток Bolt з App Store або Google Play Store; знайти найближчий самокат Bolt на карті додатку та відсканувати QR-код на самокаті, щоб розблокувати його. У вартість прокату входить плата за розблокування та оплата за хвилину користування електросамокатом.

"У зв'язку із заторами на дорогах, що збільшують кількість шкідливих викидів зростає і попит на екологічні альтернативи пересування. Мікромобільний транспорт є рішенням, яке не лише зменшує викиди вуглекислого газу, але й дозволяє швидко та легко оминати затори, заощаджуючи дорогоцінний час. Електросамокати є доступним, зручним для щоденних поїздок, недорогим та екологічним видом транспорту", - наголошують у компанії.

Там додають, що електросамокати Bolt розроблені з урахуванням принципів безпеки найвищого рівня. Крім того, кожна поїздка на електросамокаті Bolt застрахована. Страхування покриває всі ризики, пов’язані з травмуванням користувачів. Якщо дії користувача сервісу завдадуть шкоди третім особам, страховка також покриє ці витрати. Загальна сума страхування кожної поїздки становить 200 000 грн. Страховка діє з моменту розблокування до моменту блокування електросамоката.



Про компанію Bolt

Bolt – це європейський додаток, послугами якого користуються понад 150 мільйонів клієнтів у більш ніж 45 країнах Європи та Африки (понад 500 міст). Компанія пропонує виклик автомобілів, каршерінґ, прокат електросамокатів і електровелосипедів, а також доставка їжі та продуктів.

В Україні послуги Bolt доступні в Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Полтаві, Кривому Розі, Чернігові, Сумах, Білій Церкві, Вінниці, Хмельницькому, Житомирі, Кропивницькому, Черкасах, Миколаєві, Чернівцях, Кременчуці, Луцьку, Рівному, Тернополі, а також в Ужгороді, Івано-Франківську, Одесі, Мукачеві, Дрогобичі, Кам'янець-Подільському та Трускавці.