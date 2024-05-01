Сервис аренды электросамокатов от Bolt заработал еще в двух украинских городах

Электросамокаты Bolt появились на улицах еще двух украинских городов – Житомира и Черкасс. Теперь жители и гости этих областных центров будут обеспечены удобным, экологичным и доступным видом транспорта.

Об этом сообщила пресс-служба Bolt.

Отмечается, что появление сервиса аренды электросамокатов Bolt в Житомире и Черкассах является шагом на пути удовлетворения растущих потребностей в улучшении транспортной инфраструктуры городов.

Благодаря простому процессу разблокировки через мобильное приложение Bolt, пользователи могут легко арендовать электросамокат. Нужно только загрузить приложение Bolt из App Store или Google Play Store; найти ближайший самокат Bolt на карте приложения и отсканировать QR-код на самокате, чтобы разблокировать его. В стоимость проката входит плата за разблокировку и оплата за минуту использования электросамоката.

"В связи с пробками на дорогах, увеличивающих количество вредных выбросов, растет и спрос на экологические альтернативы передвижения. Микромобильный транспорт является решением, которое не только уменьшает выбросы углекислого газа, но и позволяет быстро и легко обходить пробки, экономя драгоценное время. Электросамокаты является доступным, удобным для ежедневных поездок, недорогим и экологическим видом транспорта", - отмечают в компании.

Там добавляют, что электросамокаты Bolt разработаны с учетом принципов безопасности самого высокого уровня. Кроме того, каждая поездка на электросамокате Bolt застрахована. Страхование покрывает все риски, связанные с травмированием пользователей. Если действия пользователя сервиса нанесут ущерб третьим лицам, страховка также возместит эти расходы. Общая сумма страхования каждой поездки составляет 200000 грн. Страховка действует с момента разблокировки до момента блокировки электросамоката.



О компании Bolt

Bolt – это европейское приложение, услугами которого пользуется более 150 миллионов клиентов в более чем 45 странах Европы и Африки (более 500 городов). Компания предлагает вызов автомобилей, каршеринг, прокат электросамокатов и электровелосипедов, а также доставка еды и продуктов.

В Украине услуги Bolt доступны в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Запорожье, Полтаве, Кривом Рогу, Чернигове, Сумах, Белой Церкви, Виннице, Хмельницком, Житомире, Кропивницком, Черкассах, Николаеве, Черновцах, Кременчуге, Луцке, Ровно, Тернополе, а также в Ужгороде, Ивано-Франковске, Одессе, Мукачево, Дрогобыче, Каменец-Подольском и Трускавце.