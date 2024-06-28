Cервис аренды электросамокатов Bolt запустился еще в двух городах Украины

Сервис аренды электросамокатов Bolt стал доступен в двух городах Украины — Запорожье и Полтаве. Теперь жители и гости этих областных центров будут обеспечены удобным, экологичным и доступным видом транспорта.

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Об этом сообщила пресс-служба Bolt.

Отмечается, что компания продолжает расширять географию своего сервиса аренды электросамокатов, предлагая экологически чистые, быстрые и удобные решения для городской мобильности.

Появление сервиса аренды электросамокатов Bolt в Запорожье и Полтаве является шагом на пути удовлетворения растущих потребностей в улучшении транспортной инфраструктуры городов.

Как взять в аренду электросамокат

Чтобы воспользоваться новой услугой, жителям и гостям городов нужно скачать приложение Bolt в App Store или Google Play и сделать несколько простых шагов:

найти ближайший свободный самокат через приложение;

разблокировать самокат с помощью приложения;

совершить поездку, соблюдая правила безопасности и дорожного движения;

после завершения поездки припарковать самокат так, чтобы он не мешал пешеходам.

Какая стоимость

В стоимость проката входит цена за разблокировку самоката и минуту использования. Разблокировка электросамоката в Полтаве и Запорожье будет стоить 9 грн., а минута поездки — 3,2 грн.

Оплатить прокат транспортного средства можно банковской картой.

Безопасность поездок

Чтобы поездки были комфортными и доставляли удовольствие, Bolt напоминает о важности соблюдения правил безопасности при использовании электросамокатов :

Перед первой поездкой пользователь должен обязательно пройти инструктаж по безопасной эксплуатации самоката. Установив режим новичка, можно самостоятельно ограничить скорость передвижения до 15 км/ч.

В приложении Bolt также отмечены городские зоны, где запрещено ездить электросамокатом.

Соблюдайте все установленные на улицах знаки во время движения на электросамокате.

Уважайте других, кто передвигается вокруг. Давайте дорогу пешеходам.

Паркуйтесь ответственно! Не перекрывайте входы/выходы, не оставляйте самокат посреди тротуара или за поворотом, где он может стать помехой для других.

О компании Bolt

Bolt – это европейское приложение, услугами которого пользуется более 150 миллионов клиентов в более чем 45 странах Европы и Африки (более 500 городов). Компания предлагает вызов автомобилей, каршеринг, прокат электросамокатов и электровелосипедов, а также доставка еды и продуктов.

В Украине услуги Bolt доступны в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Запорожье, Полтаве, Кривом Рогу, Чернигове, Сумах, Белой Церкви, Виннице, Хмельницком, Житомире, Кропивницком, Черкассах, Николаеве, Черновцах, Кременчуге, Луцке, Ровно, Тернополе, а также в Ужгороде, Ивано-Франковске, Одессе, Мукачево, Дрогобыче, Каменец-Подольском и Трускавце.

Недавно электросамокаты Bolt появились на улицах еще двух украинских городов – Житомира и Черкасс.