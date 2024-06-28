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Cервис аренды электросамокатов Bolt запустился еще в двух городах Украины
Сервис аренды электросамокатов Bolt стал доступен в двух городах Украины — Запорожье и Полтаве. Теперь жители и гости этих областных центров будут обеспечены удобным, экологичным и доступным видом транспорта.
Об этом сообщила пресс-служба Bolt.
Отмечается, что компания продолжает расширять географию своего сервиса аренды электросамокатов, предлагая экологически чистые, быстрые и удобные решения для городской мобильности.
Появление сервиса аренды электросамокатов Bolt в Запорожье и Полтаве является шагом на пути удовлетворения растущих потребностей в улучшении транспортной инфраструктуры городов.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Как взять в аренду электросамокат
Чтобы воспользоваться новой услугой, жителям и гостям городов нужно скачать приложение Bolt в App Store или Google Play и сделать несколько простых шагов:
- найти ближайший свободный самокат через приложение;
- разблокировать самокат с помощью приложения;
- совершить поездку, соблюдая правила безопасности и дорожного движения;
- после завершения поездки припарковать самокат так, чтобы он не мешал пешеходам.
Какая стоимость
В стоимость проката входит цена за разблокировку самоката и минуту использования. Разблокировка электросамоката в Полтаве и Запорожье будет стоить 9 грн., а минута поездки — 3,2 грн.
Оплатить прокат транспортного средства можно банковской картой.
Безопасность поездок
Чтобы поездки были комфортными и доставляли удовольствие, Bolt напоминает о важности соблюдения правил безопасности при использовании электросамокатов :
- Перед первой поездкой пользователь должен обязательно пройти инструктаж по безопасной эксплуатации самоката. Установив режим новичка, можно самостоятельно ограничить скорость передвижения до 15 км/ч.
- В приложении Bolt также отмечены городские зоны, где запрещено ездить электросамокатом.
- Соблюдайте все установленные на улицах знаки во время движения на электросамокате.
- Уважайте других, кто передвигается вокруг. Давайте дорогу пешеходам.
- Паркуйтесь ответственно! Не перекрывайте входы/выходы, не оставляйте самокат посреди тротуара или за поворотом, где он может стать помехой для других.
О компании Bolt
Bolt – это европейское приложение, услугами которого пользуется более 150 миллионов клиентов в более чем 45 странах Европы и Африки (более 500 городов). Компания предлагает вызов автомобилей, каршеринг, прокат электросамокатов и электровелосипедов, а также доставка еды и продуктов.
В Украине услуги Bolt доступны в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Запорожье, Полтаве, Кривом Рогу, Чернигове, Сумах, Белой Церкви, Виннице, Хмельницком, Житомире, Кропивницком, Черкассах, Николаеве, Черновцах, Кременчуге, Луцке, Ровно, Тернополе, а также в Ужгороде, Ивано-Франковске, Одессе, Мукачево, Дрогобыче, Каменец-Подольском и Трускавце.
Недавно электросамокаты Bolt появились на улицах еще двух украинских городов – Житомира и Черкасс.