Что делать водителям, если сбили самокатчика: В МТСБУ дали советы

На сегодняшний день в Украине статус водителей электросамокатов законодательно не определен, поэтому для них нет четких ПДД. Их приравнивают к пешеходам, велосипедам или мотороллерам.

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Об этом пишут в пресс-службе Моторно-транспортного страхового бюро Украины.

Из-за отсутствия четкой регуляции водители электросамокатов не могут оформить полис ОСАГО (обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств), и в случае вины в ДТП, должны компенсировать ущерб другим участникам движения за свой счет.

Что делать водителю с полисом ОСАГО в случае ДТП с электросамокатом?

В МТСБУ отмечают, что в случае такого ДТП, прежде всего, нужно убедиться, что водитель самоката не пострадал. Если есть травмы, ему следует оказать первую помощь и вызвать скорую. Европротокол в данной ситуации не работает.

"Напоминаем, что в таком случае нельзя оформить Европротокол. Сообщите страховой компании о ДТП и уточните у оператора, как правильно действовать в этой ситуации", - подчеркнули страховщики.

Если в ДТП виноват водитель автомобиля, то страховое возмещение потерпевшему водителю электросамоката покрывается автогражданкой (полисом ОСАГО) автомобилиста.

В случае вины водителя электросамоката вегулирование происходит через суд. Если суд признает виновником водителя электросамоката, он компенсирует ущерб владельцу поврежденного автомобиля в полном объеме.

Следует отметить, что по данным аналитиков сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний Opendatabot, за последние четыре года только четверо водителей электросамокатов понесли ответственность за нарушение ПДД. Суд наказывал их штрафами или лишением свободы до 2 лет с "условным" сроком.

Большинство случаев ДТП по вине самоката фиксируют как административное нарушение. O pendatabot обнаружил 76 таких дел. Чаще самокатчиков привлекают к ответственности за нарушение ПДД, что привело к повреждению транспортных средств и другого имущества (ст. 124 КУоАП). Этой статьей предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 850 гривен.