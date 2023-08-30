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За четыре года к ответственности за ДТП привлекли четырех водителей самокатов
За последние четыре года четверо водителей электросамокатов понесли ответственность за нарушение ПДД (ст. 291 УК Украины). Суд наказывал их штрафами или лишением свободы до 2 лет с "условным" сроком.
Об этом сообщили аналитики сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний Opendatabot.
В основном водителей самокатов обвиняют в травмировании пешеходов. К примеру, в Виннице мужчина, который в апреле 2022 года на арендованном самокате травмировал женщину, переходившую велосипедную дорожку и тротуар, получил наказание в виде одного года заключения условно.
Тогда потерпевшая получила телесные повреждения средней тяжести, а виновнику ДТП присудили возместить женщине стоимость лечения (более 108 тысяч гривен) и более 50 тысяч грн морального вреда. Однако виновник был несовершеннолетним.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Большинство случаев ДТП по вине самоката фиксируют как административное нарушение. O pendatabot обнаружил 76 таких дел. Чаще самокатчиков привлекают к ответственности за нарушение ПДД, что привело к повреждению транспортных средств и другого имущества (ст. 124 КУоАП). Этой статьей предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 850 гривен.
Иногда водители электросамокатов пытались избежать наказания апеллируя к ПДД, согласно которым электросамокат не является транспортным средством. Однако в таких случаях суд руководствовался изменениями в Закон Украины "Об автомобильном транспорте", которые вступили в силу 23 марта 2023 года.
С весны 2023 года водители электросамокатов в Украине должны двигаться как можно правее проезжей части, пользоваться светоотражающими элементами и пассивными средствами безопасности (шлемами). Им также запретили ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам.
Напомним, недавно Париж стал первым городом в Европе, где запретили электросамокаты. Поставщики этой услуги должны убрать с парижских улиц самокаты, которыми можно воспользоваться до конца августа.
Источник фото: ua.depositphotos.com