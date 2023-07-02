Bolt запустил прокат электросамокатов в Днепре

Bolt расширил географию сервиса проката электросамокатов, запустив с 1 июля данную услугу в Днепре. Об этом говорится в сообщении компании.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо загрузить приложение Bolt в App Store или Google Play, перейти в режим электросамокатов, найти самокат через приложение Bolt или на улице и отсканировать QR-код на самокате, чтобы его разблокировать.

После окончания поездки нужно припарковать самокат так, чтобы он не мешал движению пешеходов, поднять его и поставить на красную подножку, после чего сфотографировать транспортное средство, чтобы завершить поездку.

Стоимость поездки состоит из цены за разблокировку и цены за минуту использования транспортного средства. В Днепре будут действовать следующие тарифы: стоимость разблокировки самоката составит 9 гривен, цена в минуту поездки – 3,2 гривны.

"Мы развиваем сервис проката электросамокатов, несмотря на непредсказуемость ситуации и другие вызовы, связанные с военным временем. Электросамокаты стали символом мобильности и свободы передвижения, и для нас важно, чтобы этим удобным и экологичным видом транспорта пользовались в разных уголках Украины", - отмечает руководитель направления развития Bolt в Украине Антон Милка.

В компании отмечают, что для безопасности поездок на электросамокатах перед первой поездкой пользователь проходит соответствующий инструктаж. Кроме того, компания постоянно вводит новые функции безопасности.

Отметим, что кроме Днепра, на сегодняшний день услуги Bolt доступны в Киеве, Львове, Харькове, Запорожье, Полтаве, Кривом Роге, Чернигове, Сумах, Белой Церкви, Виннице, Хмельницком, Житомире, Кропивницком, Черкассах, Николаеве, Черновцах, Кременчуге, Луцке, Ровно, Тернополе, Мукачево, Дрогобыче, Каменце-Подольском, Трускавце, Ужгороде, Ивано-Франковске и Одессе.

Напомним, что в Хмельницком компания запустила сервис проката совсем недавно, 19 мая. Но там прокатиться на самокате стоит чуть дешевле, чем в Днепре.