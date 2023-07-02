Bolt запустив прокат електросамокатів у Дніпрі

Bolt розширив географію сервісу прокату електросамокатів, запустивши з 1 липня цю послугу в Дніпрі. Про це йдеться в повідомленні компанії.

Щоб скористатися сервісом, необхідно завантажити додаток Bolt в App Store або Google Play, перейти в режим електросамокатів, знайти самокат через додаток Bolt або на вулиці та відсканувати QR-код на самокаті, щоб його розблокувати.

Після закінчення поїздки потрібно припаркувати самокат так, щоб він не заважав руху пішоходів, підняти його та поставити на червону підніжку, після чого сфотографувати транспортний засіб, аби завершити поїздку.

Вартість поїздки складається з ціни за розблокування та ціни за хвилину використання транспортного засобу. У Дніпрі діятимуть наступні тарифи: вартість розблокування самокату становитиме 9 гривень, ціна за хвилину поїздки – 3,2 гривні.

"Ми розвиваємо сервіс прокату електросамокатів, незважаючи на непередбачуваність ситуації та інші виклики, пов’язані з воєнним часом. Електросамокати стали символом мобільності та свободи пересування, і для нас важливо, щоб цим зручним та екологічним видом транспорту користувалися в різних куточках України", - зазначає керівник напряму розвитку Bolt в Україні Антон Мілка.

В компанії наголошують, що для безпеки поїздок на електросамокатах перед першою поїздкою користувач проходить відповідний інструктаж. Крім того, компанія постійно впроваджує нові функції безпеки.

Зазначимо, що окрім Дніпра, на сьогодні послуги Bolt доступні в Києві, Львові, Харкові, Запоріжжі, Полтаві, Кривому Розі, Чернігові, Сумах, Білій Церкві, Вінниці, Хмельницькому, Житомирі, Кропивницькому, Черкасах, Миколаєві, Чернівцях, Кременчуці, Луцьку, Рівному, Тернополі, Мукачеві, Дрогобичі, Кам’янці-Подільському, Трускавці, Ужгороді, Івано-Франківську та Одесі.

Нагадаємо, що в Хмельницькому компанія запустила сервіс прокату зовсім недавно, 19 травня. Але там прокатитися на самокаті коштує трохи дешевше, ніж у Дніпрі.