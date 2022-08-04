Bolt запускає прокат електросамокатів у Івано-Франківську

Компанія Bolt з 4 серпня запускає прокат електросамокатів через мобільний додаток у Івано-Франківську. Про це повідомила пресслужба Bolt.

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Щоб скористатися послугою, потрібно завантажити додаток Bolt в App Store або Google Play та зробити наступні кроки:

знайти найближчий вільний самокат через додаток;

розблокувати самокат за допомогою додатка;

здійснити поїздку;

після завершення поїздки припаркувати самокат.

В Івано-Франківську діятимуть такі тарифи: розблокування самоката — 9 грн, вартість 1 хв поїздки — 1,9 грн.

На електросамокатах встановлено обмеження швидкості до 20 км/год. При цьому режим новачка в застосунку дозволяє самостійно обмежити швидкість пересування до 15 км/год. Там також можна знайти карту міських зон, де заборонено їздити електросамокатом.

Карта міських зон, де можна та заборонено їздити електросамокатом в Івано-Франківську

"Кожна поїздка з Bolt застрахована. Страховка діє з моменту розблокування і до моменту блокування самоката. Вона поширюється також на третіх осіб, які можуть постраждати внаслідок дій користувачів електросамоката", - додали в компанії.

Відтепер в Україні послуги Bolt доступні у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Полтаві, Кривому Розі, Чернігові, Сумах, Білій Церкві, Вінниці, Хмельницькому, Житомирі, Кропивницькому, Черкасах, Миколаєві, Чернівцях, Кременчуку, Луцьку, Рівному, Тернополі, а також в Ужгороді, Івано-Франківську й Одесі.

Нагадаємо, естонська Bolt виступила проти російського вторгнення в Україну – компанія закрилася у Білорусі, а Україні передала €5 млн.