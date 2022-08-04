Bolt запускает прокат электросамокатов в Ивано-Франковске

Компания Bolt с 4 августа запускает прокат электросамокатов через мобильное приложение в Ивано-Франковске. Об этом сообщила пресс-служба Bolt.

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Чтобы воспользоваться услугой, нужно загрузить приложение Bolt в App Store или Google Play и сделать следующие шаги:

найти ближайший свободный самокат через приложение;

разблокировать самокат с помощью приложения;

совершить поездку;

после завершения поездки припарковать самокат.

В Ивано-Франковске будут действовать следующие тарифы: разблокировка самоката - 9 грн, стоимость 1 мин поездки - 1,9 грн.

На электросамокатах установлено ограничение скорости до 20 км/ч. При этом режим новичка в приложении позволяет самостоятельно ограничить скорость передвижения до 15 км/ч. Там можно найти карту городских зон, где запрещено ездить электросамокатом.

Карта городских зон, где можно и запрещено ездить электросамокатом в Ивано-Франковске

"Каждая поездка с Bolt застрахована. Страховка действует с момента разблокировки и до момента блокировки самоката. Она распространяется также на третьих лиц, которые могут пострадать в результате действий пользователей электросамоката", – добавили в компании.

Теперь в Украине услуги Bolt доступны в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Запорожье, Полтаве, Кривом Рогу, Чернигове, Сумах, Белой Церкви, Виннице, Хмельницком, Житомире, Кропивницком, Черкассах, Николаеве, Черновцах, Кременчуге, Луцке, Ровно, Тернополе, а также в Ужгороде, Ивано-Франковске и Одессе.

Напомним, эстонская Bolt выступила против российского вторжения в Украину – компания закрылась в Беларуси, а Украине передала €5 млн.