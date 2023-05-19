Bolt запускає сервіс оренди електросамокатів в Хмельницькому

Компанія Bolt запускає в Хмельницькому прокат альтернативних транспортних засобів (електросамокатів) для містян. Щоб користуватися послугою, потрібно завантажити додаток Bolt в App Store або Google Play.

Про це 19 травня повідомила пресслужба компанії.

У місті Bolt встановлює такі тарифи: розблокування самоката — 9 грн, вартість 1 хв поїздки — 2,9 грн.

Після закачування застосунку потрібно виконати наступні дії:

знайти найближчий вільний самокат через додаток;

розблокувати самокат за допомогою додатка;

здійснити поїздку.

В компанії наголошують, що, користуючись самокатом, обов'язково потрібно дотримуватися правил безпеки і дорожнього руху. Після завершення поїздки паркувати самокат потрібно так, щоб він не заважав пішоходам.

“З кожним роком мікромобільний транспорт відіграє все більшу участь у розвитку інфраструктури українських міст. Незважаючи на воєнний стан компанія Bolt продовжує українську експансію сервісу оренди електросамокатів та робить усе можливе, щоб спростити пересування городян містами”, ― прокоментував керівник напряму розвитку шерінґових сервісів Bolt Антон Мілка.

Нагадаємо, після зимової перерви сервіс прокату електросамокатів Bolt відразу відновив роботу в Києві, Львові та Чернівцях. Згодом електричні самокати Bolt з'явлися на вулицях Івано-Франківська та Вінниці. Оренда самокатів недоступна під час комендантської години.