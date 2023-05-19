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Bolt запускає сервіс оренди електросамокатів в Хмельницькому
Компанія Bolt запускає в Хмельницькому прокат альтернативних транспортних засобів (електросамокатів) для містян. Щоб користуватися послугою, потрібно завантажити додаток Bolt в App Store або Google Play.
Про це 19 травня повідомила пресслужба компанії.
У місті Bolt встановлює такі тарифи: розблокування самоката — 9 грн, вартість 1 хв поїздки — 2,9 грн.
Після закачування застосунку потрібно виконати наступні дії:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- знайти найближчий вільний самокат через додаток;
- розблокувати самокат за допомогою додатка;
- здійснити поїздку.
В компанії наголошують, що, користуючись самокатом, обов'язково потрібно дотримуватися правил безпеки і дорожнього руху. Після завершення поїздки паркувати самокат потрібно так, щоб він не заважав пішоходам.
“З кожним роком мікромобільний транспорт відіграє все більшу участь у розвитку інфраструктури українських міст. Незважаючи на воєнний стан компанія Bolt продовжує українську експансію сервісу оренди електросамокатів та робить усе можливе, щоб спростити пересування городян містами”, ― прокоментував керівник напряму розвитку шерінґових сервісів Bolt Антон Мілка.
Нагадаємо, після зимової перерви сервіс прокату електросамокатів Bolt відразу відновив роботу в Києві, Львові та Чернівцях. Згодом електричні самокати Bolt з'явлися на вулицях Івано-Франківська та Вінниці. Оренда самокатів недоступна під час комендантської години.