Bolt запускает сервис аренды электросамокатов в Хмельницком

Компания Bolt запускает в Хмельницком прокат альтернативных транспортных средств (электросамокатов) для горожан. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо загрузить приложение Bolt в App Store или Google Play.

Об этом 19 мая сообщила пресс-служба компании.

В городе Bolt устанавливает следующие тарифы: разблокировка самоката – 9 грн, стоимость 1 мин поездки – 2,9 грн.

После закачки приложения необходимо выполнить следующие действия:

найти ближайший свободный самокат через приложение;

разблокировать самокат с помощью приложения;

совершить поездку.

В компании отмечают, что, пользуясь самокатом, обязательно нужно соблюдать правила безопасности и дорожного движения. После завершения поездки парковать самокат нужно так, чтобы он не мешал пешеходам.

"С каждым годом микромобильный транспорт играет все большее участие в развитии инфраструктуры украинских городов. Несмотря на военное положение, компания Bolt продолжает украинскую экспансию сервиса аренды электросамокатов и делает все возможное, чтобы упростить передвижение горожан по городам”, ― прокомментировал руководитель направления развития шеринговых сервисов Bolt Антон Милка.

Напомним, после зимнего перерыва сервис проката электросамокатов Bolt сразу возобновил работу в Киеве, Львове и Черновцах. Впоследствии электрические самокаты Bolt появились на улицах Ивано-Франковска и Винницы. Аренда самокатов недоступна во время комендантского часа.