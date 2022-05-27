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Електросамокати Bolt з’явилися у Вінниці та Чернівцях

Електросамокати Bolt з’явилися у Вінниці та Чернівцях
Електросамокати Bolt. Фото: Delo.ua

Прокат електросамокатів Bolt буде доступний за зниженими тарифами: від 5 грн за розблокування та 1,5 грн за кожну хвилину користування транспортним засобом.

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У травні 2022 року компанія Bolt запустила прокат електросамокатів через мобільний додаток у двох нових українських містах — Чернівцях і Вінниці. Про це повідомила прес-служба компанії.

Щоб скористатися послугою у Чернівцях або Вінниці, потрібно завантажити додаток Bolt в App Store або Google Play, а далі зробити кілька простих кроків:

  1. Знайти найближчий вільний самокат через додаток.
  2. Розблокувати самокат за допомогою додатка.
  3. Здійснити поїздку, дотримуючись правил безпеки і дорожнього руху.
  4. Після завершення поїздки припаркувати самокат так, щоб він не заважав пішоходам.

На пересування електросамокатом діє обмеження швидкості до 20 км / год. Перед першою поїздкою користувач має обов’язково пройти інструктаж із безпечної експлуатації самоката. Встановивши режим новачка, можна самостійно обмежити швидкість пересування до 15 км / год. У додатку Bolt також позначено міські зони, де заборонено їздити електросамокатом.

Прокат електросамокатів Bolt буде доступний за зниженими тарифами: від 5 грн за розблокування та 1,5 грн за кожну хвилину користування транспортним засобом. 

Кожна поїздка з Bolt застрахована. Страховка діє з моменту розблокування і до моменту блокування самоката. Вона поширюється також на третіх осіб, які можуть постраждати внаслідок дій користувачів електросамоката.

Нагадаємо, що п'ять країн ЄС з червня скасовують безкоштовний проїзд для українців.