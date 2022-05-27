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Электросамокаты Bolt появились в Виннице и Черновцах
Прокат электросамокатов Bolt будет доступен по сниженным тарифам: от 5 грн за разблокировку и 1,5 грн за каждую минуту использования транспортного средства.
В мае 2022 года компания Bolt запустила прокат электросамокатов через мобильное приложение в двух новых украинских городах – Черновцах и Виннице. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Чтобы воспользоваться услугой в Черновцах или Виннице, нужно скачать приложение Bolt в App Store или Google Play, а затем сделать несколько простых шагов:
- Найти ближайший свободный самокат через приложение.
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Разблокируйте самокат с помощью приложения.
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Совершить поездку, соблюдая правила безопасности и дорожного движения.
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После завершения поездки припаркуйте самокат так, чтобы он не мешал пешеходам.
На передвижение электросамокатом действует ограничение скорости до 20 км/ч. Перед первой поездкой пользователь должен обязательно пройти инструктаж по безопасной эксплуатации самоката. Установив режим новичка, можно самостоятельно ограничить скорость передвижения до 15 км/ч. В приложении Bolt также указаны городские зоны, где запрещено ездить электросамокатом.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Прокат электросамокатов Bolt будет доступен по сниженным тарифам: от 5 грн за разблокировку и 1,5 грн за каждую минуту использования транспортного средства.
Каждая поездка из Bolt застрахована. Страховка действует с момента разблокировки и до момента блокировки самоката. Она распространяется также на третьих лиц, которые могут пострадать в результате действий пользователей электросамоката.
Напомним, пять стран ЕС с июня отменяют бесплатный проезд для украинцев.