Электросамокаты Bolt появились в Виннице и Черновцах

Прокат электросамокатов Bolt будет доступен по сниженным тарифам: от 5 грн за разблокировку и 1,5 грн за каждую минуту использования транспортного средства.

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В мае 2022 года компания Bolt запустила прокат электросамокатов через мобильное приложение в двух новых украинских городах – Черновцах и Виннице. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Чтобы воспользоваться услугой в Черновцах или Виннице, нужно скачать приложение Bolt в App Store или Google Play, а затем сделать несколько простых шагов:

Найти ближайший свободный самокат через приложение. Разблокируйте самокат с помощью приложения.

Совершить поездку, соблюдая правила безопасности и дорожного движения.

После завершения поездки припаркуйте самокат так, чтобы он не мешал пешеходам.



На передвижение электросамокатом действует ограничение скорости до 20 км/ч. Перед первой поездкой пользователь должен обязательно пройти инструктаж по безопасной эксплуатации самоката. Установив режим новичка, можно самостоятельно ограничить скорость передвижения до 15 км/ч. В приложении Bolt также указаны городские зоны, где запрещено ездить электросамокатом.

Прокат электросамокатов Bolt будет доступен по сниженным тарифам: от 5 грн за разблокировку и 1,5 грн за каждую минуту использования транспортного средства.

Каждая поездка из Bolt застрахована. Страховка действует с момента разблокировки и до момента блокировки самоката. Она распространяется также на третьих лиц, которые могут пострадать в результате действий пользователей электросамоката.

Напомним, пять стран ЕС с июня отменяют бесплатный проезд для украинцев.