Bolt запустил прокат электросамокатов в наименьшем облцентре Украины

Компания Bolt расширила географию своего сервиса проката электросамокатов, запустив с 25 августа данную услугу в Ужгороде. Об этом говорится в ее сообщении.

В стоимость проката будет традиционно входить плата за разблокировку в размере 9 гривен, а также оплата за минуту пользования. В Ужгороде она установлена на уровне 2,9 грн.

Чтобы воспользоваться самокатом, нужно скачать приложение Bolt из App Store или Google Play Store; найти ближайший самокат на карте приложения и отсканировать QR-код на самокате, чтобы разблокировать его.

"Расширение географии сервиса является ключевым моментом в нашей миссии по трансформации системы городского транспорта. Решения для микромобильности, такие как электросамокаты, - это не только об эффективном и удобном передвижении, но и о переосмыслении развития городской инфраструктуры согласно стратегии компании: "Города для людей", – отметил руководитель направления по развитию проката электросамокатов Bolt в Украине Антон Милка.

В компании подчеркивают, что ее самокаты разработаны с учетом принципов безопасности самого высокого уровня, а каждая поездка застрахована. Страхование покрывает все риски, связанные с травмированием пользователей. Каждый самокат Bolt также оснащен функциями безопасности, включая чувствительный тормоз, передние и задние фонари, а также прочную раму.

Если же действия пользователя сервиса нанесут ущерб третьим лицам, страховка также покроет эти расходы. Она будет действовать с момента разблокировки до момента блокировки электросамоката. Общая сумма страхования каждой поездки составляет 200 тысяч гривен.

Отметим, что кроме Ужгорода, на сегодняшний день услуги Bolt доступны в Киеве, Львове, Харькове, Запорожье, Полтаве, Кривом Роге, Чернигове, Сумах, Белой Церкви, Виннице, Хмельницком, Житомире, Кропивницком, Черкассах, Николаеве, Черновцах, Кременчуге, Луцке, Ровно, Тернополе, Мукачево, Дрогобыче, Каменце-Подольском, Трускавце, Ужгороде, Ивано-Франковске, Одессе и Днепре.