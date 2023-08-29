Bolt запустив прокат електросамокатів в найменшому облцентрі України

Компанія Bolt розширила географію свого сервісу прокату електросамокатів, запустивши з 25 серпня цю послугу в Ужгороді. Про це йдеться у її повідомленні.

У вартість прокату традиційно входитиме плата за розблокування у розмірі 9 гривень, а також оплата за хвилину користування. В Ужгороді вона встановлена на рівні 2,9 гривні.

Аби скористатися самокатом, потрібно завантажити додаток Bolt з App Store або Google Play Store; знайти найближчий самокат на карті додатку та відсканувати QR-код на самокаті, щоб розблокувати його.

"Розширення географії сервісу є ключовим моментом у нашій місії з трансформації системи міського транспорту. Рішення для мікромобільності, такі як електросамокати, - це не лише про ефективне та зручне пересування, але й про переосмислення розвитку міської інфраструктури згідно стратегії компанії: "Міста для людей", - зазначив керівник напряму з розвитку прокату електросамокатів Bolt в Україні Антон Мілка.

В компанії наголошують, що її самокати розроблені з урахуванням принципів безпеки найвищого рівня, а кожна поїздка є застрахованою. Страхування покриває всі ризики, пов’язані з травмуванням користувачів. Кожен самокат Bolt також оснащений функціями безпеки, включаючи чутливі гальма, передні та задні ліхтарі, а також міцну раму.

Якщо ж дії користувача сервісу завдадуть шкоди третім особам, страховка також покриє ці витрати. Діятиме вона з моменту розблокування до моменту блокування електросамоката. Загальна сума страхування кожної поїздки становить 200 тисяч гривень.

Зазначимо, що окрім Ужгорода, на сьогодні послуги Bolt доступні в Києві, Львові, Харкові, Запоріжжі, Полтаві, Кривому Розі, Чернігові, Сумах, Білій Церкві, Вінниці, Хмельницькому, Житомирі, Кропивницькому, Черкасах, Миколаєві, Чернівцях, Кременчуці, Луцьку, Рівному, Тернополі, Мукачеві, Дрогобичі, Кам’янці-Подільському, Трускавці, Ужгороді, Івано-Франківську, Одесі та Дніпрі.