У Парижі можуть заборонити електросамокати

Мешканці Парижа 2 квітня зібралися на ініційоване владою голосування про заборону електросамокатів. Люди почали скаржитися на необережне водіння, смертельні ДТП та загрозу для дітей.

Заборону на цей вид транспорту підтримує і мер Парижа - Енн Ідальго, повідомляє агенція AFP.

"Це дуже дорого — п’ять євро за 10 хвилин — це не дуже стійко, і, перш за все, це причина багатьох аварій", - зазначила вона і назвала голосування не референдумом, а громадськими консультаціями.

Видання зазначає, що після хаотичного впровадження електросамокатів у 2018 році мерія поступово посилила правила, створивши спеціальні зони паркування, обмеживши максимальну швидкість і кількість операторів

Щодня у Франції здійснюється близько 100 000 поїздок на орендованих електросамокатах у приблизно 200 містах. Користується ними переважно молодь та підлітки, а старші місцяни вважають такий вид пересування травматичним і небезпечним.

У 2020 році в Монреалі заборонили всі електричні скутери для оренди або приватного використання, а в Копенгагені заборонили орендувати версії в 2020 році, а через рік повернули їх із суворішими умовами.