За чотири роки до відповідальності за спричинення ДТП притягнули чотирьох водіїв самокатів

За останні чотири роки четверо водіїв електросамокатів понесли відповідальність за порушення ПДР (ст. 291 КК України). Суд карав їх штрафами або позбавленням волі до 2 років з "умовним" терміном.

Про це повідомили аналітики сервісу моніторінгу реєстраційних даних українських компаній Opendatabot.

Переважно водіїв самокатів звинувачують у травмуванні пішоходів. Наприклад, у Вінниці чоловік, який у квітні 2022 року на орендованому самокаті травмував жінку, що переходила велосипедну доріжку та тротуар, отримав покарання у вигляді одного року ув'язнення умовно.

Тоді потерпіла отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості, а винуватцю ДТП присудили відшкодувати жінці вартість лікування (понад 108 тисяч гривень) та більше 50 тисяч грн моральної шкоди. Проте винуватець був неповнолітнім.

Більшості випадків ДТП за вини самоката фіксують як адміністративне порушення. Opendatabot виявив 76 таких справ. Найчастіше самокатників притягають до відповідальності за порушення ПДР, що призвело до пошкодження транспортних засобів та іншого майна (ст. 124 КУпАП). Цією статтею передбачено покарання у вигляді штрафу в розмірі 850 гривень.

Дані: Opendatabot

Подекуди водії електросамокатів намагалися уникнути покарання апелюючи до ПДР, згідно з якими електросамокат не є транспортним засобом. Проте в таких випадках суд керувався змінами до Закону України "Про автомобільний транспорт", які набули чинності 23 березня 2023 року.

З весни 2023 року водії електросамокатів в Україні повинні рухатися якомога правіше проїзної частини, користуватися світловідбивальними елементами та пасивними засобами безпеки (шоломами) тощо. Їм також заборонили їздити тротуарами та пішохідними доріжками.

Нагадаємо, нещодавно Париж став першим містом у Європі, де заборонили електросамокати. Постачальники цієї послуги повинні прибрати з паризьких вулиць самокати, якими можна скористатися до кінця серпня.

Джерело фото: ua.depositphotos.com