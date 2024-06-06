Що робити водіям, якщо збили самокатника: В МТСБУ дали поради

На сьогоднішній день в Україні статус водіїв електросамокатів законодавчо не визначений, тому для них немає чітких правил дорожнього руху (ПДР). Їх прирівнюють до пішоходів, велосипедів або моторолерів.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Про це пишуть у пресслужбі Моторно (транспортного) страхового бюро України.

Через відсутність чіткої регуляції водії електросамокатів не можуть оформити поліс ОСЦПВ (обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів), і у випадку вини в ДТП, повинні компенсувати шкоду іншим учасникам руху власним коштом.

Що робити водієві з полісом ОСЦПВ у випадку ДТП з електросамокатом?

У МТСБУ зазначають, що у випадку такої ДТП, перш за все потрібно переконатися, що водій самоката не постраждав. Якщо є травми, йому слід надати першу допомогу та викликати швидку. Європротокол в цій ситуації не працює.

"Нагадуємо, що в такому випадку не можна оформити Європротокол. Повідомте страхову компанію про ДТП та уточніть в оператора, як правильно діяти в цій ситуації ", - наголосили страховики..

Якщо в ДТП винний водій автомобіля, то страхове відшкодування потерпілому водію електросамоката покривається автоцивілкою (полісом ОСЦПВ) автомобіліста.

У випадку вини водія електросамоката вегулювання відбувається через суд. Якщо суд визнає винуватцем водія електросамоката, він компенсує збитки власнику пошкодженого авто в повному обсязі.

Слід зазначити, що за даними аналітиків сервісу моніторінгу реєстраційних даних українських компаній Opendatabot, за останні чотири роки лише четверо водіїв електросамокатів понесли відповідальність за порушення ПДР. Суд карав їх штрафами або позбавленням волі до 2 років з "умовним" терміном.

Більшості випадків ДТП за вини самоката фіксують як адміністративне порушення. Opendatabot виявив 76 таких справ. Найчастіше самокатників притягають до відповідальності за порушення ПДР, що призвело до пошкодження транспортних засобів та іншого майна (ст. 124 КУпАП). Цією статтею передбачено покарання у вигляді штрафу в розмірі 850 гривень.