Моя безбарʼєрність Моя безбарʼєрність
Рейтинг найкращі роботодавці Найкращі роботодавці
Сміливі рішення Сміливі рішення
Адаптація: шлях ветеранів Адаптація: шлях ветеранів
ТопФінанс ТопФінанс-2024
Бізнес працює Бізнес працює
Категорія
Бізнес
Дата публікації

Cервіс оренди електросамокатів Bolt запустився ще у двох містах України

Cервіс оренди електросамокатів Bolt запустився ще у двох містах України
Фото: пресслужба Bolt

Cервіс оренди електросамокатів Bolt став доступним у ще двох містах України — Запоріжжі та Полтаві. Тепер мешканці та гості цих обласних центрів будуть забезпечені зручним, екологічним та доступним видом транспорту.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+
17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR
Забронювати участь

Про це повідомила пресслужба Bolt.

Зазначається, що компанія і далі розширює географію свого сервісу оренди електросамокатів, пропонуючи екологічно чисті, швидкі та зручні рішення для міської мобільності.

Поява сервісу оренди електросамокатів Bolt  у Запоріжжі та Полтаві є кроком на шляху до задоволення зростаючих потреб у покращенні транспортної інфраструктури міст. 

Як взяти в оренду електросамокат

Щоб скористатися новою послугою, жителям і гостям міст потрібно завантажити додаток Bolt в App Store або Google Play та зробити кілька простих кроків:

  • знайти найближчий вільний самокат через додаток;
  • розблокувати самокат за допомогою додатка;
  • здійснити поїздку, дотримуючись правил безпеки й дорожнього руху;
  • після завершення поїздки припаркувати самокат так, щоб він не заважав пішоходам.

Яка вартість

У вартість прокату входить ціна за розблокування самоката і хвилину використання. Розблокування електросамоката в Полтаві та Запоріжжі коштуватиме 9 грн, а хвилина поїздки — 3,2 грн.

Оплатити прокат транспортного засобу можна банківською карткою.

Безпека поїздок

Щоб поїздки були комфортними та приносили задоволення, Bolt нагадує про важливість дотримання правил безпеки під час використання електросамокатів:

  • Перед першою поїздкою користувач має обов’язково пройти інструктаж із безпечної експлуатації самоката. Встановивши режим новачка, можна самостійно обмежити швидкість пересування до 15 км / год.
  • У додатку Bolt також позначено міські зони, де заборонено їздити електросамокатом.
  • Дотримуйтесь вимог усіх встановлених на вулицях знаків під час руху на електросамокаті.
  • Поважайте інших, хто пересувається навкруги. Давайте дорогу пішоходам.
  • Паркуйтеся відповідально! Не перекривайте входи/виходи, не залишайте самокат посередині тротуару або за поворотом, де він може стати перешкодою для інших.

Про компанію Bolt

Bolt – це європейський додаток, послугами якого користуються понад 150 мільйонів клієнтів у більш ніж 45 країнах Європи та Африки (понад 500 міст). Компанія пропонує виклик автомобілів, каршерінґ, прокат електросамокатів і електровелосипедів, а також доставка їжі та продуктів.

В Україні послуги Bolt доступні в Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Полтаві, Кривому Розі, Чернігові, Сумах, Білій Церкві, Вінниці, Хмельницькому, Житомирі, Кропивницькому, Черкасах, Миколаєві, Чернівцях, Кременчуці, Луцьку, Рівному, Тернополі, а також в Ужгороді, Івано-Франківську, Одесі, Мукачеві, Дрогобичі, Кам'янець-Подільському та Трускавці.

Нещодавно електросамокати Bolt з’явилися на вулицях ще двох українських міст –  Житомир та Черкаси.

Автор:
Світлана Манько