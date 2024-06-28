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Cервіс оренди електросамокатів Bolt запустився ще у двох містах України
Cервіс оренди електросамокатів Bolt став доступним у ще двох містах України — Запоріжжі та Полтаві. Тепер мешканці та гості цих обласних центрів будуть забезпечені зручним, екологічним та доступним видом транспорту.
Про це повідомила пресслужба Bolt.
Зазначається, що компанія і далі розширює географію свого сервісу оренди електросамокатів, пропонуючи екологічно чисті, швидкі та зручні рішення для міської мобільності.
Поява сервісу оренди електросамокатів Bolt у Запоріжжі та Полтаві є кроком на шляху до задоволення зростаючих потреб у покращенні транспортної інфраструктури міст.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Як взяти в оренду електросамокат
Щоб скористатися новою послугою, жителям і гостям міст потрібно завантажити додаток Bolt в App Store або Google Play та зробити кілька простих кроків:
- знайти найближчий вільний самокат через додаток;
- розблокувати самокат за допомогою додатка;
- здійснити поїздку, дотримуючись правил безпеки й дорожнього руху;
- після завершення поїздки припаркувати самокат так, щоб він не заважав пішоходам.
Яка вартість
У вартість прокату входить ціна за розблокування самоката і хвилину використання. Розблокування електросамоката в Полтаві та Запоріжжі коштуватиме 9 грн, а хвилина поїздки — 3,2 грн.
Оплатити прокат транспортного засобу можна банківською карткою.
Безпека поїздок
Щоб поїздки були комфортними та приносили задоволення, Bolt нагадує про важливість дотримання правил безпеки під час використання електросамокатів:
- Перед першою поїздкою користувач має обов’язково пройти інструктаж із безпечної експлуатації самоката. Встановивши режим новачка, можна самостійно обмежити швидкість пересування до 15 км / год.
- У додатку Bolt також позначено міські зони, де заборонено їздити електросамокатом.
- Дотримуйтесь вимог усіх встановлених на вулицях знаків під час руху на електросамокаті.
- Поважайте інших, хто пересувається навкруги. Давайте дорогу пішоходам.
- Паркуйтеся відповідально! Не перекривайте входи/виходи, не залишайте самокат посередині тротуару або за поворотом, де він може стати перешкодою для інших.
Про компанію Bolt
Bolt – це європейський додаток, послугами якого користуються понад 150 мільйонів клієнтів у більш ніж 45 країнах Європи та Африки (понад 500 міст). Компанія пропонує виклик автомобілів, каршерінґ, прокат електросамокатів і електровелосипедів, а також доставка їжі та продуктів.
В Україні послуги Bolt доступні в Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Полтаві, Кривому Розі, Чернігові, Сумах, Білій Церкві, Вінниці, Хмельницькому, Житомирі, Кропивницькому, Черкасах, Миколаєві, Чернівцях, Кременчуці, Луцьку, Рівному, Тернополі, а також в Ужгороді, Івано-Франківську, Одесі, Мукачеві, Дрогобичі, Кам'янець-Подільському та Трускавці.
Нещодавно електросамокати Bolt з’явилися на вулицях ще двох українських міст – Житомир та Черкаси.