Cервіс оренди електросамокатів Bolt запустився ще у двох містах України

Cервіс оренди електросамокатів Bolt став доступним у ще двох містах України — Запоріжжі та Полтаві. Тепер мешканці та гості цих обласних центрів будуть забезпечені зручним, екологічним та доступним видом транспорту.

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Про це повідомила пресслужба Bolt.

Зазначається, що компанія і далі розширює географію свого сервісу оренди електросамокатів, пропонуючи екологічно чисті, швидкі та зручні рішення для міської мобільності.

Поява сервісу оренди електросамокатів Bolt у Запоріжжі та Полтаві є кроком на шляху до задоволення зростаючих потреб у покращенні транспортної інфраструктури міст.

Як взяти в оренду електросамокат

Щоб скористатися новою послугою, жителям і гостям міст потрібно завантажити додаток Bolt в App Store або Google Play та зробити кілька простих кроків:

знайти найближчий вільний самокат через додаток;

розблокувати самокат за допомогою додатка;

здійснити поїздку, дотримуючись правил безпеки й дорожнього руху;

після завершення поїздки припаркувати самокат так, щоб він не заважав пішоходам.

Яка вартість

У вартість прокату входить ціна за розблокування самоката і хвилину використання. Розблокування електросамоката в Полтаві та Запоріжжі коштуватиме 9 грн, а хвилина поїздки — 3,2 грн.

Оплатити прокат транспортного засобу можна банківською карткою.

Безпека поїздок

Щоб поїздки були комфортними та приносили задоволення, Bolt нагадує про важливість дотримання правил безпеки під час використання електросамокатів:

Перед першою поїздкою користувач має обов’язково пройти інструктаж із безпечної експлуатації самоката. Встановивши режим новачка, можна самостійно обмежити швидкість пересування до 15 км / год.

У додатку Bolt також позначено міські зони, де заборонено їздити електросамокатом.

Дотримуйтесь вимог усіх встановлених на вулицях знаків під час руху на електросамокаті.

Поважайте інших, хто пересувається навкруги. Давайте дорогу пішоходам.

Паркуйтеся відповідально! Не перекривайте входи/виходи, не залишайте самокат посередині тротуару або за поворотом, де він може стати перешкодою для інших.

Про компанію Bolt

Bolt – це європейський додаток, послугами якого користуються понад 150 мільйонів клієнтів у більш ніж 45 країнах Європи та Африки (понад 500 міст). Компанія пропонує виклик автомобілів, каршерінґ, прокат електросамокатів і електровелосипедів, а також доставка їжі та продуктів.

В Україні послуги Bolt доступні в Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Полтаві, Кривому Розі, Чернігові, Сумах, Білій Церкві, Вінниці, Хмельницькому, Житомирі, Кропивницькому, Черкасах, Миколаєві, Чернівцях, Кременчуці, Луцьку, Рівному, Тернополі, а також в Ужгороді, Івано-Франківську, Одесі, Мукачеві, Дрогобичі, Кам'янець-Подільському та Трускавці.

Нещодавно електросамокати Bolt з’явилися на вулицях ще двох українських міст – Житомир та Черкаси.