McDonald's открыл первый ресторан в Черновцах

29 июня сеть быстрого питания McDonald's расширила свое присутствие в Украине, открыв первый ресторан в Черновцах. Новое заведение расположено на улице Героев Майдана, 184, и стало 101-м действующим рестораном сети в стране.

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Об этом сообщили в пресс-службе компании.

McDonald's в Черновцах площадью более 605 м 2 и рассчитан на 175 мест в зале и 136 на террасе. В зале работают 12 цифровых терминалов самообслуживания, а также сервис обслуживания за столиком. Автомобилисты смогут приобрести блюда на Макдрайве. График работы ресторана – с 7:00 до 22:30, МакДрайва – с 5:00 до 22:30.

Также компания планирует через несколько недель запустить доставку МакДеливери.

McDonald's в Черновцах работает по расширенным правилам безопасности, действующим во всех учреждениях сети Украины. Во время воздушной тревоги ресторан будет закрываться и открываться ориентировочно через час после отмены тревоги.

Ресторан в Черновцах – первый McDonald's, который открывается в 2024 году. В общей сложности в 2024 году компания планирует открытие 6 ресторанов.

Отмечается, что в Украине теперь работает 101 заведение, а сеть насчитывает 118 ресторанов.

McDonald's увеличил выручку в Украине в 4 раза

Выручка сети ресторанов быстрого питания McDonald's в Украине по итогам 2023 года выросла до 12,9 млрд грн, а прибыль достигла 1,2 млрд грн.

Отмечается, что за 2023 год выручка предприятия с иностранными инвестициями «Макдональдс Юкрейн ЛТД» выросла до 12,9 млрд грн. Это на 296,8% больше чем в 2022 году (3,2 млрд грн).

Кроме того, прибыль McDonald's в Украине достигла 1,2 млрд грн, тогда как 2022 год компания закончила с убытком 2 млрд грн.

Как сообщалось, McDonald's закрыл все свои заведения в Украине 24 февраля 2022 после начала полномасштабного вторжения РФ по соображениям безопасности.

Восстанавливать их работу постепенно начали с сентября 2022 года.

В ноябре 2023 года были открыты первые рестораны в Кировоградской области – Александрии и Кропивницком, а также первый ресторан в Карпатах .

А в декабре новый ресторан McDonald's открылся на 20 километре после выезда из Киева, в селе Стоянка Бучанского района. Он стал 100-м рестораном среди ныне работающих в Украине .

Также фастфуд-сеть McDonald's 31 декабря открыла новый ресторан в центральной части Киева - на бульваре Николая Михновского (Дружбы народов), 33А на транспортной развязке у моста Патона. С одной стороны сверх места заведения быстрого питания расположен монумент "Родина-мать", а с другой - берег Днепра.