McDonald’s відкрив перший ресторан у Чернівцях

29 червня мережа швидкого харчування McDonald’s розширила свою присутність в Україні, відкривши перший ресторан у Чернівцях. Новий заклад розташований на вулиці Героїв Майдану, 184, і став 101-м діючим рестораном мережі в країні.

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Про це повідомили у пресслужбі компанії.

McDonald’s у Чернівцях має площу понад 605 м2 і розрахований на 175 місць у залі та 136 на терасі. В залі працюють 12 цифрових терміналів самообслуговування, також є сервіс обслуговування за столиком. Автомобілісти зможуть придбати страви на МакДрайві. Графік роботи ресторану — з 7:00 до 22:30, МакДрайву — з 5:00 до 22:30.

Також компанія планує за кілька тижнів запусти доставку МакДелівері.

McDonald’s у Чернівцях працює за розширеними правилами безпеки, що діють у всіх закладах мережі в Україні. Під час повітряної тривоги ресторан зачинятиметься і відкриватиметься орієнтовно через годину після скасування тривоги.

Ресторан у Чернівцях — перший McDonald’s, який відкривається у 2024 році. Загалом у 2024 році компанія планує відкриття 6 ресторанів.

Зазначається, що в Україні тепер працює 101 заклад, а мережа загалом налічує 118 ресторанів.

McDonald’s збільшив виторг в Україні у 4 рази

Виторг мережі ресторанів швидкого харчування McDonald’s в Україні за підсумками 2023 року зріс до 12,9 млрд грн, а прибуток сягнув 1,2 млрд грн.

Зазначається, що за 2023 рік виторг підприємства з іноземними інвестиціями «Макдональдз Юкрейн ЛТД» зріс до 12,9 млрд грн. Це на 296,8% більше, ніж у 2022 році (3,2 млрд грн).

Крім того, прибуток McDonaldʼs в Україні сягнув 1,2 млрд грн, тоді як 2022 рік компанія закінчила зі збитком 2 млрд грн.

Як повідомлялося, McDonald’s закрив усі свої заклади в Україні 24 лютого 2022 року після початку повномасштабного вторгнення РФ з міркувань безпеки.

Відновлювати їх роботу поступово почали з вересня 2022 року.

У листопаді 2023 року було відкрито перші ресторани в Кіровоградській області – в Олександрії та Кропивницькому, а також перший ресторан у Карпатах.

А у грудні новий ресторан McDonald’s відкрився на 20-му кілометрі після виїзду з Києва, у селі Стоянка Бучанського району. Він став 100-м рестораном серед тих, які нині працюють в Україні.

Також фастфуд-мережа McDonald’s 31 грудня відкрила новий ресторан у центральній частині Києва - на бульварі Миколи Міхновського (Дружби народів), 33А, що на транспортній розв'язці біля мосту Патона. З одного боку понад місцем закладу швидкого харчування розташуваний монумент "Батьківщина-мати", а з другого - берег Дніпра.